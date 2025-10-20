Jerez (Cádiz) celebra Halloween con un pasaje del terror y una ruta de truco o trato

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos en el Ayuntamiento, Jaime Espinar, y los delegados de Cultura, Comercio y Consumo y Participación Ciudadana, Francisco Zurita, Nela García y Carmen Pina, respectivamente, presentan Halloween - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádoz), en colaboración con la Asociación de Comerciantes Acoje, ha organizado un programa de actividades por la celebración de Halloween el próximo 31 de octubre, que contará con un pasaje del terror y una ruta de truco o trato, entre otras acciones que se iniciarán desde las 17,30 horas por el centro de la ciudad.

Como ha detallado el Ayuntamiento en una nota, Jerez dedicará Halloween a la cultura celta con una noche de miedo, magia y diversión y una programación para todas las edades, donde calles, plazas y rincones del centro histórico "se vestirán de misterio, música y color" para celebrar una de las noches más esperadas del año.

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos en el Ayuntamiento, Jaime Espinar, y los delegados de Cultura, Comercio y Consumo y Participación Ciudadana, Francisco Zurita, Nela García y Carmen Pina, respectivamente, han dado a conocer todas las actividades, junto a Ana María Pérez, presidenta de Acoje.

Espinar se ha referido a que Jerez es una ciudad "de tradiciones" pero también "abierta", incidiendo en que Halloween "es una de las tradiciones importadas más importante en la ciudad", por lo que la ciudadanía "demanda actividades para celebrarla".

Además, en el marco de Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura "queremos reflejar las señas de identidad de Jerez y lo que Europa ha aportado a nuestra ciudad", recordando que Halloween "no es una tradición americana, sino celta", por lo que "esa inspiración del norte de Europa también tiene que estar presente en esta festividad". Por eso, esta edición va a estar dedicada a la cultura celta, "para demostrar que Jerez es una ciudad que está en Europa y que también esas tradiciones han tenido influencia en nuestra ciudad", ha aseverado.

Por su parte, Francisco Zurita ha repasado la programación cultural que tendrá lugar en torno a Halloween, "una tradición que hemos aprendido y ahora transformamos". Así, ha explicado que el centro se va a dinamizar con motivo de esta fiesta con un pasacalles, que se dividirá en dos, uno basado en la tradición celta, que se desarrollará en la plaza del Arenal, y otro en los piratas, que recorrerá también la calle Larga.

La jornada incentivará la lectura de cuentos y leyendas de terror en la Red de Bibliotecas, de lunes 27 a viernes 31, adelantando también el delegado que en la Biblioteca Central "dicen que hay fantasmas, pero corren rumores de que el día de Halloween van a estar un poco inquietos".

Francisco Zurita también ha avanzado que desde el Departamento de Patrimonio Histórico se celebrarán actividades especiales con motivo de Halloween, de modo que se organizarán tres rutas durante el mes de noviembre, el mes de los difuntos. El 14 habrá una visita temática, por parte de la compañía 'De ida y vuelta', bajo el título 'En el mes de los difuntos, ritos funerarios'; el 15 tendrán lugar también otras dos rutas que se van a llamar 'Jerez de muerte' desde la Iglesia de San Dionisio, guiadas por Manolo Romero Bejarano; y el día 22 habrá una visita guiada por parte del Laureano Aguilar, que se va a llamar 'Líbranos del mal' desde el Museo Arqueológico.

La delegada de Participación Ciudadana y Juventud, Carmen Pina, ha explicado que la calle Cuatro Juanes se convertirá "en una entrada terrorífica con salida a la Alameda del Banco", una plaza que será el centro de diversas actividades organizadas con Acoje destinadas al público familiar.

En esa línea ha adelantado que también habrá celebración de Halloween en diversas barriadas como La Pita y El Pinar, así como en Vallesequillo y La Marquesa.

Igualmente, se ha referido a la programación especial "divertida y para toda la familia" que tendrá lugar en el Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico de Jerez, con una vertiente educativa y "preservando siempre la conservación".

Entre las actividades previstas, se celebrará el 'Bosque Encantado', el 'Cementerio de los Muertos Vivientes', habrá charlas didácticas, un pasaje del terror dinamizado por la Escuela de Baile de las Hermanas Sánchez y también se darán a conocer las cucurbitáceas y otros frutos de otoño, se organizará un futbolín humano y se contarán cuentos para no dormir, entre otras muchas.

Nela García ha subrayado "el valor del trabajo del asociacionismo comercial de Jerez", en este caso de Acoje, y el objetivo del Gobierno de la ciudad "por seguir impulsando y visibilizando el trabajo de los autónomos y de los pequeños empresarios al frente de sus comercios y de sus empresas de hostelería y de servicios".

Como delegada de Educación ha añadido que Halloween también se celebrará en los colegios de la ciudad y que el alumnado después podrá también disfrutar de actividades "divertidas" como presentaciones de libros sobre terror en las librerías o la ruta de truco o trato.

La presidenta de Acoje ha invitado a toda la ciudadanía a participar y ha detallado que en la Alameda del Banco se celebrará un concurso de disfraces. Además, habrá un DJ infantil que animará la fiesta con música, pintacaras y una degustación gratuita de dulces típicos de la época.

La librería El Laberinto acogerá un cuentacuentos terrorífico para toda la familia y como gran novedad se ha organizado también la ruta del truco o trato, donde van a participar cerca de 40 establecimientos asociados Acoje. Esta ruta se concretará más adelante en redes sociales, pero los establecimientos asociados serán perfectamente identificables porque estarán ambientados con una decoración especial.

Destacar también que no solamente participarán comerciantes del centro, sino también de Torres de Córdoba, Parque Atlántico, Pío XII, Divina Pastora, Las Viñas y parte de la zona sur.