Jerez (Cádiz) presenta en Barcelona su capitalidad española de la gastronomía 2026

La alcaldesa de Jerez con el alcalde de Barcelona en la presentación de Jerez como Capital Española de la Gastronomía. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, de la mano de Fundador, ha presentado este mediodía, en el restaurante Azul Rooftop Barceloneta de Barcelona, la 'Capital Española de la Gastronomía' bajo la conducción de la periodista Teresa Viejo y con la asistencia de unas 150 personas vinculadas a diferentes sectores como el gastronómico y empresarial además del institucional y los medios de comunicación.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, el objetivo del encuentro ha sido proyectar la identidad culinaria, cultural y turística de Jerez en uno de los principales focos mediáticos del país mostrando algunos de los principales argumentos que definen la identidad gastronómica de Jerez: su cocina, sus vinos, su brandy y una cultura bodeguera estrechamente ligada a la historia y al desarrollo de la ciudad.

La presentación ha estado presidida por la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que han estado acompañados por el director general de Grupo Emperador International Brands, Ángel Piña, y el chef Javier Muñoz, y forma parte de las acciones impulsadas con motivo de la designación de Jerez como Capital Española de la Gastronomía 2026 reforzando los vínculos entre Jerez y Barcelona.

El alcalde barcelonés ha sido el primero en tomar la palabra para recordar que "este es en un acto de fraternidad entre Andalucía y Cataluña que comparten historias y biografías y coinciden en disfrutar de la vida como en el caso de la gastronomía". "Es muy importante que España reconozca su singularidad y su identidad a través de la gastronomía que es una forma de promocionar las ciudades", ha dicho.

Por su parte, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo ha agradecido al alcalde de Barcelona su acogida y a Fundador por apostar por Jerez y por "haber hecho posible que la capitalidad no se haya quedado sólo en Jerez y haya circulado por distintos puntos de España".

"Ser Capital Española de la Gastronomía nos ha permitido tener, a día de hoy, un retorno económico de más de 33 millones de euros un dato que refrenda el éxito que está suponiendo la capitalidad gastronómica, pero lo más importante es que ha conseguido unir Jerez en torno a un gran proyecto de ser Capital Española de la Gastronomía y a partir de ahí nos ha enseñado que trabajando juntos conseguimos los objetivos antes y más eficientemente", ha manifestado.

Tras ello, ha sido el turno del chef Javier Muñoz, que ha desarrollado una presentación sobre las características propias de la cocina jerezana, poniendo como ejemplo dos tapas, que posteriormente se han servido con el resto de tapas típicas jerezanas, junto a las gamas de vinos Torre de Macharnudo by Harveys y una selección de combinados elaborados con Fundador. La propuesta ha contado con la colaboración de Romain Fornell, responsable de la dirección gastronómica de Azul Rooftop Barceloneta.

Por último, Ángel Piña ha destacado durante el encuentro esta vinculación histórica y la voluntad de la compañía de contribuir a proyectar nacional e internacionalmente la gastronomía, los vinos, el brandy y la cultura de Jerez.

Fundador ha sido el patrocinador del encuentro de Barcelona, dentro de su compromiso con la promoción de Jerez y de su patrimonio gastronómico y bodeguero reforzando su papel como aliado estratégico con la ciudad. Una colaboración surgida del convenio firmado entre el propio Ayuntamiento y Fundador para la organización de actividades conjuntas de promoción de la ciudad y de la programación vinculada a la capitalidad.