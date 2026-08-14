Jerez (Cádiz) reconoce con una placa los 50 años de servicio del bombero ya jubilado Pedro Serrano

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, en el acto de homenaje al bombero jubilado Pedro Serrano Duarte - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, junto al presidente del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, José Ortiz, ha presidido el acto de homenaje al bombero jubilado Pedro Serrano Duarte, en el que se ha descubierto una placa en el Parque de Bomberos de la ciudad por sus 50 años de servicio.

El homenaje, impulsado por sus compañeros, ha contado también con la presencia de la intendente-jefa del Parque de Bomberos de la ciudad, María Jesús Palacios, y al presidente de la Agrupación Bomberos Jerez, Rafael Vázquez, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

García-Pelayo ha subrayado "el compromiso, la humildad, el gran corazón" de Pedro Serrano Duarte, una persona que "lo ha dado todo por Jerez desde su vinculación al Parque de Bomberos en sus distintos ámbitos profesionales, y también por su gran calidad humana, en distintos eventos solidarios organizados de la Agrupación de Bomberos Jerez".

Además, le ha trasladado al homenajeado un mensaje "de fuerza y de ánimo" por el proceso de salud que está atravesando, en el que "está demostrando toda la valentía y entereza que siempre ha tenido".

"Estamos todos contigo y con tu familia, que deben sentirse orgullosos porque que hayas dedicado tu vida a los demás", ha manifestado la alcaldesa, que ha alabado a Pedro Serrano al considerar que personas como él "engrandecen más aún el trabajo sacrificado, admirable, de pura vocación de ayuda hacia los demás que realizan día a tras día los bomberos".

Pedro Serrano ha participado en eventos que han sido "clave" para la recopilación histórica de material para plasmar los 150 años de historia del Parque de Bomberos. Su labor de apoyo gráfico en las intervenciones le ha convertido en testigo de intervenciones de todo tipo.

En ese sentido, se ha destacado su relación durante años con el Ayuntamiento como representante de la Agrupación Bomberos Jerez así y con las federaciones de asociaciones de vecinos, con los que ha diseñado planes de protección ciudadanía. Además, ha sido el impulsor de eventos solidarios como la Carrera Infantil Bomberos de Jerez.

Por su parte, el presidente del Consorcio de Bomberos de Jerez, José Ortiz, ha destacado que han sido "50 años de compromiso" de Pedro Serrano Duarte con el parque de Jerez, "con momentos difíciles, situaciones difíciles y otras de satisfacción".

"Detrás de los equipos, de los medios técnicos, están las personas, y Pedro ha hecho más grande con su talante y entusiasmo durante generaciones a este parque de bomberos, contribuyendo a hacer más fácil una profesión que tiene muchos momentos difíciles", ha señalado.

En esta línea, el presidente de la Agrupación Bomberos Jerez, Rafael Vázquez, ha remarcado que la agrupación no sería la misma sin él, agradeciendo que haya estado en el camino de todos sus compañeros.

La jefa del Parque de Bomberos, María Jesús Palacios, ha agradecido a Pedro Serrano su testimonio "durante décadas" de las actuaciones de los compañeros, así como "su mejor disposición, su buen humor siempre, y sus 50 años de servicio como miembro de la agrupación y como bombero honorífico", siendo "una referencia para todos".

En su intervención, realizada a través de la lectura por parte de un familiar, Pedro Serrano ha agradecido "con profunda emoción" este acto de reencuentro, recordando que ha pasado medio siglo de su vida vinculado a los bomberos.

"He compartido momentos de alegría, preocupaciones y momentos difíciles con hombres y mujeres extraordinarios, que me enseñaron el verdadero significado del compañerismo, del sacrificio y del servicio a los demás. Ser bombero honorario es una forma de entender la vida, significa ayudar sin importar ni el día ni la hora", ha comentado.

Antes de proceder al descubrimiento de la placa, el propio Pedro Serrano Duarte ha entregado a través de sus familiares diplomas de agradecimiento a integrantes de los bomberos así como a la alcaldesa de Jerez y el presidente del Consorcio.