Jerez (Cádiz) resulta elegida Capital Española de la Gastronomía en 2026

Archivo - La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, durante la presentación de la candidatura para ser Capital Española de la Gastronomía en 2026 - MANU LOPEZ IGLESIAS / AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La localidad gaditana de Jerez de la Frontera es la nueva Capital Española de la Gastronomía en 2026 después de haber superado en la final a Antequera, en la provincia de Málaga, que competía en esta pugna.

La ciudad de Jerez se presentaba a esta competición bajo el lema 'Come, bebe y ama Jerez', evocando la pasión y el disfrute que embarga a todos aquellos que visitan esta ciudad e invitando a sumergirse en la riqueza de sus sabores, vinos y tradiciones.

Para su candidatura a CEG, que ha contado con el beneplácito del jurado, Jerez había elegido cuatro líneas estratégicas que abarcan el legado y tradición de su cocina; la cooperación e intercambio (valor de la interacción de la gastronomía con otras expresiones culturales); la sostenibilidad (objetivos alineados con desarrollo sostenible, investigación e innovación); y el talento y los oficios de la gastronomía (programas, actividades e iniciativas especialmente orientadas a los jóvenes valores de la gastronomía así como para educar, formar y capacitar).

La ciudad malagueña de Antequera se presentaba bajo el lema 'Antequera, qué bien me sabes', y ha competido en esta final, que ha caído hacia el lado gaditano.

La Capital Española de la Gastronomía (CEG) es un galardón de periodicidad anual que tiene como objetivo reconocer a la ciudad que más haya destacado en la promoción (a nivel nacional e internacional) de la gastronomía como uno de los principales atractivos del turismo en España.