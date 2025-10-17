Jerez (Cádiz) resulta elegida Capital Española de la Gastronomía en 2026

Archivo - La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, durante la presentación de la candidatura para ser Capital Española de la Gastronomía en 2026 - MANU LOPEZ IGLESIAS / AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La localidad gaditana de Jerez de la Frontera es la nueva Capital Española de la Gastronomía en 2026 después de haber superado en la final a Antequera, en la provincia de Málaga, que competía en esta pugna.

Nada más conocerse el resultado, la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, visiblemente contenta, ha asegurado que el jurado ha reconocido que Jerez es "una gran capital" y "sobre todo, una de las ciudades en las que mejor se come de toda España".

"A disfrutar del año 2026. Va a servir para que sigamos mejorando Jerez", ha afirmado en un audio difundido a los medios, donde también ha resaltado el apoyo obtenido "por unanimidad" y ha reiterado que se ha conseguido "entre todos".

La ciudad de Jerez se presentaba a esta competición bajo el lema 'Come, bebe y ama Jerez', evocando la pasión y el disfrute que embarga a todos aquellos que visitan esta ciudad e invitando a sumergirse en la riqueza de sus sabores, vinos y tradiciones.

Para su candidatura a CEG, que ha contado con el beneplácito del jurado, Jerez había elegido cuatro líneas estratégicas que abarcan el legado y tradición de su cocina; la cooperación e intercambio (valor de la interacción de la gastronomía con otras expresiones culturales); la sostenibilidad (objetivos alineados con desarrollo sostenible, investigación e innovación); y el talento y los oficios de la gastronomía (programas, actividades e iniciativas especialmente orientadas a los jóvenes valores de la gastronomía así como para educar, formar y capacitar).

La ciudad malagueña de Antequera se presentaba bajo el lema 'Antequera, qué bien me sabes', y ha competido en esta final, que ha caído hacia el lado gaditano, tomando el testigo de Alicante, Capital Gastronómica en este 2025, y siendo la segunda localidad de la provincia de Cádiz en obtener este reconocimiento, tras Sanlúcar de Barrameda en 2022.

El jurado ha optado unánimemente por Jerez al entender que esta candidatura "ha demostrado cómo una estrecha colaboración entre el Ayuntamiento, promotor de la iniciativa, con los agentes sociales y empresariales puede resultar exitosa". En su decisión, se ha remarcado que el protagonismo de todos los sectores vinculados con la hostelería en este proceso participativo, desarrollado a lo largo de 2025, "ha sido la clave de este éxito colectivo" que ha liderado el equipo de gobierno de la alcaldesa.

En un comunicado, la organización de este reconocimiento ha expuesto que la gastronomía jerezana "está viva en todo el calendario de eventos y festividades que protagoniza la ciudad a lo largo del año", reseñando eventos como el Festival de Jerez, la Semana Santa, la Feria del Caballo, las Fiestas de la Vendimia, las zambombas, grandes eventos deportivos y citas vinícolas, con mención especial para Vinoble, que se celebrará en mayo de 2026.

Así, el jurado ha puesto en valor que Jerez ha presentado "un denso programa transversal, con más de 60 actividades y eventos gastronómicos, donde brilla con luz propia la cocina del vino", añadiendo que en esta ciudad "convive la cocina de taberna con los restaurantes estrella Michelin, productos tradicionales en una cocina innovadora".

"Jerez nos descubrirá una cocina identitaria elaborada con pasión y de hondos sabores. Jerez, con esta nominación, da un paso importante para reforzar su candidatura a Capital Europa de la Cultura en 2031", según ha afirmado Pedro Palacios, Director General de CEG, entidad organizadora del galardón.

La candidatura ha presentado además la canción 'Un gourmet a dieta en Jerez', un proyecto impulsado por la Asociación Hostelería de Jerez junto con el grupo musical Dirección Sur, que ha contado con la participación de un nutrido elenco de artistas jerezanos y de reconocidos hosteleros de la ciudad.

SECTOR TURÍSTICO CELEBRA ESTA DESIGNACIÓN

El Clúster Turístico Destino Jerez ha celebrado "con enorme orgullo" la designación de Jerez como Capital Española de la Gastronomía 2026, un reconocimiento que "premia la excelencia culinaria, la calidad de sus productos, la hospitalidad de nuestra gente y la estrecha relación entre gastronomía, vino y cultura que nos define".

En un comunicado, ha indicado que esta distinción supone "un hito histórico" para la ciudad y "un impulso decisivo" para todo el sector turístico.

Con esto, Jerez se convierte en "el epicentro gastronómico" de España durante todo 2026, un año en el que la cocina jerezana, sus bodegas, productos locales y tradiciones serán protagonistas de una programación de eventos, degustaciones, rutas, congresos y experiencias para todos los jerezanos y quienes visiten la locadlidad.

"Este logro supondrá un incremento de visitantes de hasta un 20% más para 2026 y nuevas oportunidades para nuestras empresas", ha señalado Antonio Mariscal, presidente del Clúster Turístico Destino Jerez.

La entidad ha expresado "su más sincera felicitación" a la Asociación de Hostelería de Jerez y a Horeca Cádiz, "cuyo trabajo constante, implicación y compromiso con la calidad y la promoción de la gastronomía local han sido fundamentales para alcanzar este éxito colectivo".

Asimismo, ha agradecido al Ayuntamiento de Jerez "su liderazgo institucional, apoyo incondicional y visión estratégica", que han permitido coordinar y dar forma "a una candidatura sólida basada en la autenticidad, la excelencia y el orgullo de ser jerezano".

"La capitalidad gastronómica reforzará la proyección nacional e internacional de la marca Jerez, generando un impacto positivo en la economía local, el empleo y la imagen de la ciudad", ha indicado el Clúster, añadiendo que "servirá como plataforma para promover los valores de la sostenibilidad cultural, el consumo de productos de kilómetro cero y la unión entre cocina, vino y patrimonio".

La Capital Española de la Gastronomía (CEG) es un premio de periodicidad anual que tiene como objetivo reconocer a la ciudad que más haya destacado en la promoción (a nivel nacional e internacional) de la gastronomía como uno de los principales atractivos del turismo en España.

El jurado del galardón está constituido por destacadas personalidades de los ministerios de Comercio-Turismo y de Agricultura-Alimentación, la organización empresarial Hostelería de España, Asociación de Agencias de Viajes, Instituto de Calidad Turística y Sostenibilidad (Ictes), Saborea España, Fitur, organización de cocineros Eurotoques, Academia de la Tapa y el Pincho, Círculo de Restaurantes Centenarios y periodistas turísticos y gastronómicos.

El galardón CEG se creó en 2012 y desde entonces una docena de ciudades españolas han ostentado el título, siempre con excelentes resultados en atracción de visitantes y consolidación de una oferta gastronómica de calidad. Logroño (2012), Burgos (2013), Vitoria (2014), Cáceres (2015), Toledo (2016), Huelva (2017), León (2018), Almería (2019), Murcia (2020/21), Sanlúcar de Barrameda (2022), Cuenca (2023), Oviedo (2024) y Alicante (2025).