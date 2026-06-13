Jerez recibe casi 14 millones más del Gobierno de España para paliar efectos de las borrascas

Archivo - En alerta el núcleo urbano de Jerez por la llegada de la borrasca 'Marta'. Imagen de archivo - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera ha conseguido más de 15 millones de dos ayudas procedentes de la administración nacional y autonómica para paliar los efectos del tren de borrascas que en enero y febrero afectaron al municipio, en especial a la zona rural, pero también a parte de la ciudad.

Según ha informado el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera en una nota, la ayuda del Gobierno de España, de un montante total de 13.780.753,86 euros, se notificó al Ayuntamiento a final de esta semana y se enmarcan en el Real Decreto-ley, de 18 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, de especial afectación en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura.

En este sentido, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha explicado que el Ayuntamiento solicitó que se declarara a Jerez como "zona afectada gravemente" por una emergencia de protección civil con el objetivo de que las ayudas llegaran cuanto antes y poder así paliar los efectos del tren de borrascas.

Desde la Tenencia de Alcaldía que dirige Agustín Muñoz, se coordinaron unos equipos integrados por personal técnico de distintas delegaciones municipales para realizar un balance y una valoración de los daños causados por los sucesivos temporales con el objetivo de solicitar estas ayudas "en tiempo y forma, en un importante trabajo coordinado y efectivo de gran parte del Ayuntamiento".

Las ayudas, concedidas por el Ministerio de Política Territorial, irán destinadas a obras de reparación, restitución, mejora y ampliación en infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal. Entre las actuaciones que se contemplan están los equipamientos de atención a la ciudadanía, la OAC central, la Oficina municipal de Turismo o la Jefatura de la Policía Local.

En cuanto a los equipamientos de atención social se encuentran los centros cívicos, viviendas sociales, recursos de emergencia y centros de día. También se acometerán arreglos en los centros de educación y en el Centro de Educación Permanente de Adultos; centros de barrios de la zona urbana y en los centros de barrio de la zona rural, Cuartillos, Gibalbín, Majarromaque y Torremelgarejo.

Igualmente se acometerán actuaciones en instalaciones deportivas urbanas y rurales, los colectores de agua residual de Sur, Este y barriada San Enrique así como la EDAR Arroyo Salado. Redes viarias y acerado de la zona rural en el Mojo y Baldío Gallardo, El Portal, El Portalillo, Las Pachecas, Rajamancera, San Isidro del Guadalete, Nueva Jarilla y camino municipal Puente de la Guareña. También están previstas actuaciones en otros equipamientos y servicios de la zona rural.

Asimismo, el Ayuntamiento también recibirá de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía una ayuda por importe de 1.464.826 euros para 42 actuaciones, entre las que se encuentra la reparación de viales públicos, acerado y mobiliario urbano; actuaciones de reparación en el cementerio municipal; impermeabilizaciones de cubiertas en bibliotecas municipales, Teatro Villamarta y centros de educativos en los que se tuvo que actuar de emergencia.

Tras la resolución recibida hace un mes, están previstas actuaciones de reparación de daños en el Mercado Central de Abastos, Centro Social Blas Infante, Salón de actos del Distrito Oeste, instalaciones deportivas, estación de autobuses, centros de barrio de la zona rural, actuaciones de emergencia en la zona rural, como la limpieza de Arroyo Salado en su tramo de Guadalcacín; polígono Navaestrella en Estella del Marqués; Arroyo del Rano en Nueva Jarilla; carril de acceso a la barriada de Magallanes y carriles de salida alternativos de La Corta, así como actuaciones en la red viaria de la Corta y talud del parque infantil de Lomopardo.

Por último, también están pendientes de resolución las ayudas solicitadas al Ministerio del Interior por un importe de 1.260.686 euros; al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para la reparación de 13 caminos rurales por importe de 2.117.925 euros y a la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía para la reparación de 35 caminos rurales.