Junta y Ayuntamiento de Jerez impulsan el desarrollo del Hub Aeronáutico 'Net Zero Jerez'

La alcaldesa de Jerez en la reunión del Hub Aeronáutico 'Net Zero Jerez'. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, junto al secretario general de Industria y Minas de la Junta de Andalucía, Cristóbal Sánchez, ha presidido el acto de presentación a empresas del sector aeronáutico del proyecto que la multinacional Plug and Play ha diseñado para el desarrollo del Hub 'Net Zero Jerez'.

"Damos un paso de gigante en el impulso a las startups que van a proveer de proyectos a las distintas firmas del sector aeronáutico", ha señalado la alcaldesa, que ha indicado que la Junta va a destinar un millón de euros para financiar estos proyectos".

Además, según ha indicado en una nota el Ayuntamiento, García-Pelayo ha afirmado que "lo importante es que estas nuevas empresas que se enfocan en la innovación y la tecnología se van a instalar en Jerez y desde aquí van a proveer de determinados servicios al sector aeronáutico a nivel mundial".

Por su parte, Cristóbal Sánchez ha asegurado que "el objetivo es especializar a la zona de Jerez en el desarrollo de proyectos de aeronáutica y que aquí esté el foco de este ecosistema industrial con conexiones, por supuesto, con el resto de la industria de este sector en el territorio andaluz".

Borja Aznar, managing director de Plug and Play, ha presentado a las empresas que han mostrado interés en el Hub las características y fases de dicho proyecto, que tiene como objetivo crear un programa de referencia y de impacto para transformar la industria aeroespacial de Jerez, la provincia y la comunidad autónoma conectando a empresas con las startups más innovadoras del mercado y buscando un impacto en la economía local a través de la atracción de inversión en tecnología, creación de nuevas empresas y de empleo de calidad.

Así, tras recopilar los intereses y necesidades de las empresas se iniciará un periodo de búsqueda de startups en el que se podrán presentar las solicitudes para tener la oportunidad de ser seleccionado en el proyecto del Hub. Una vez finalizado dicho plazo, las preseleccionadas podrán presentar sus proyectos ante los socios del Hub eligiéndose entre 20 y 30 startups finalistas, momento tras el cual comenzará el programa de aceleración propiamente dicho.

En este sentido, ha indicado que la Junta de Andalucía lanzará en el último trimestre de este año la primera convocatoria de ayudas de los Fondos de Transición Justa financiando el cien por cien de los proyectos de estas startups.

El Ayuntamiento ha recordado que el pasado mes de junio firmó con la multinacional Plug and Play firmaron un convenio de colaboración para la instalación de startups en este Hub Aeronáutico. Plug and Play es una empresa con amplia experiencia internacional en desarrollar programas similares al del proyecto tractor Hub aeronáutico 'Net Zero' y cuenta con una red implantada en más de 50 ciudades en el mundo con el objetivo de fomentar la innovación, desarrollando más de 60 programas al año donde participaron más de 2.700 startups.

Posteriormente en julio, se conocían los resultados de las manifestaciones de interés para impulsar el Hub tras el plazo abierto por la Consejería de industria de la Junta de Andalucía y que confirmaba la presentación de hasta 14 proyectos de 12 empresas por un valor de 203 millones. Entre las presentadas figuran iniciativas relacionadas con el desarrollo de aviones 'cero emisiones', la fabricación de nuevos materiales, la puesta en marcha de startups o de mantenimiento y reparación de aeronaves entre otras ideas.

El Ayuntamiento ha recordado que el Hub Aeronáutico Net Zero Jerez surge con la intención de impulsar un ecosistema industrial centrado en la aviación sostenible, nuevos combustibles y nuevos procesos para el MRO (Mantenimiento, Reparación y Operaciones en la industria aeronáutica) con sede en nuestra ciudad.

La iniciativa nace con la visión de posicionar a Andalucía y a Jerez como referente en el desarrollo de esa aviación de futuro dentro de la Estrategia Aeroespacial Autonómica que comprende el desarrollo de estas actividades como un ámbito de oportunidad industrial siendo la ciudad un nodo de potencial crecimiento en este ámbito, ha concluido.