La Junta destaca los 450 millones invertidos en proyectos importantes para el desarrollo de Jerez (Cádiz)

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, junto a la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, atiende a los medios tras una reunión mantenida en el Ayuntamiento. - Joaquin Corchero - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, y el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, han mantenido un encuentro de trabajo para evaluar los proyectos que llevan a cabo en lo que se denomina 'Agenda Jerez', y donde se han invertido ya 450 millones de euros.

En declaraciones a los medios, Antonio Sanz ha valorado esta inversión considerándolo "una cifra importante" que da muestra del "compromiso" del Gobierno de Juanma Moreno con Jerez, y de que es "un gran aliado" para esta ciudad.

"El Gobierno de Juanm Moreno valora a la ciudad de Jerez como una gran potencia, como ciudad", ha dicho Sanz, apuntando que "es la quinta ciudad en Andalucía" y que está "entre las ciudades más importantes de España", de ahí que haya considerado el que se valore "de manera positiva" esta inversión.

El consejero ha incidido en que "los proyectos hay que terminarlos", en referencia al acondicionamiento del kilómetro 0 de la carretera Jerez-Los Barrios, que "se quedó inconcluso en una de las vías más importantes de acceso a la ciudad y con acceso al Monasterio de La Cartuja", para el que hay un proyecto cultural-turístico" de primer nivel", por lo que "tiene que estar en las mejores condiciones".

"Desde la Junta estamos cumpliendo los objetivos de la Agenda Jerez y abiertos a nuevos proyectos que reflejan el avance de la ciudad. Jerez está viviendo, gracias a la alcaldesa María José García-Pelayo, su etapa más fructífera e ilusionante", ha manifestado Sanz, indicando que el Gobierno andaluz está ultimando los presupuestos, un documento que "es importante porque genera certidumbre y seguridad a los ciudadanos y los inversores".

La alcaldesa de Jerez ha destacado que "es el momento oportuno" para hacer un balance de los proyectos ya que la Junta está elaborando los presupuestos, haciendo hincapié en que se ha obtenido el respaldo del consejero a la candidatura de Jerez como Capital Gastronómica en 2026 y a que "una ciudad andaluza sea Capital Europea de la Cultura".

Además, ha asegurado que la reunión de hoy ha sido "muy productiva", con una Junta que "trata a Jerez como lo que es una ciudad importante, en continuo crecimiento y con un tratamiento de capital".

En cuanto a los proyectos, y al margen del acondicionamiento de la carretera de La Cartuja para terminar la vía que une Jerez-Los Barrios, se ha hecho balance de las obras del IES Lola Flores, que comenzarán el próximo 19 de septiembre con un presupuesto de 3,6 millones de euros, y la limpieza del cauce y la recuperación de las márgenes del río Guadalete como espacio para el disfrute de la ciudadanía, además de para la prevención de las inundaciones con una inversión de 8,1 millones de euros.

Otros proyectos que se han tratado en la reunión han sido la consolidación de la aportación de la Junta al Gran Premio de España de Motociclismo, uno de los grandes eventos con una gran repercusión no sólo deportiva sino económica y turística a nivel internacional, y el Hub Aeronáutico y la apuesta del Ayuntamiento y la Junta para convertir a Andalucía en referente de la industria aeroespacial.

En este sentido, el consejero ha informado que en la convocatoria de ayudas aún abierta ya se han presentado 18 empresas con proyectos por valor de 17 millones de inversión.

Las obras del centro de salud Esperanza de la Yedra, que se encuentran en fase de licitación del mobiliario; la Escuela de Formación de la Policía Local, que abrirá de nuevo sus puertas el próximo 29 de septiembre; el compromiso en la adquisición de los terrenos de Asta Regia; la apertura del Centro de Documentación del Flamenco a nuevos proyectos culturales o la licitación del anteproyecto de la Ciudad de la Justicia de Jerez con el objetivo de que la ciudad cuenta con un proyecto antes de que termine el año, han sido otros de los proyectos de los que se ha hecho balance en la reunión.

Tanto el consejero como la alcaldesa han concluido que "los anuncios se convierten en proyectos, los proyectos en obras y las obras en realidades para los ciudadanos cuando hay coordinación y unión entre las administraciones".