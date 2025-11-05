A licitación las obras para dotar de servicio eléctrico a 13 parcelas sin edificar de La Milagrosa en Jerez (Cádiz)

Archivo - La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en la inauguración de la oficina de ventas de la empresa Dimalara en el sector 26 de La Milagrosa el pasado mes de junio. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha iniciado el procedimiento de contratación de las obras de terminación de la urbanización del sector 26 de La Milagrosa, en su segunda fase, con un importe de licitación de 1.134.381,82 euros, y que tienen como objeto proporcionar servicio eléctrico a las 13 parcelas de este sector que están aún pendientes de edificar.

El proyecto de urbanización de este sector de La Milagrosa consta de tres fases, consistiendo las dos primeras en la urbanización en sí de las parcelas, quedando pendiente una tercera que va destinada a la creación de un parque público, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

La delegada de Vivienda y Urbanismo, Belén de la Cuadra, ha explicado que "en su día" se ejecutó la urbanización de estos terrenos, quedando pendiente la electrificación de parcelas edificables, por lo que estas obras de terminación van destinadas a completar toda la urbanización del ámbito y a culminar el desarrollo urbanístico de sus dos primeras fases.

El sector 26 de La Milagrosa se encuentra situado en la margen derecha de la carretera de Cortes, en su encuentro con la avenida Juan Carlos I. El presente proyecto tiene como objetivo dotar de electrificación a un total de 13 parcelas no construidas o en construcción, que suman una edificabilidad de 43.670 metros cuadrados y que tienen capacidad para un número aproximado de 485 viviendas.

En palabras de Belén de la Cuadra, se trata de una actuación "muy necesaria" para que las nuevas viviendas que se están construyendo actualmente y las que se edificarán en un futuro "dispongan de todos los servicios e infraestructuras necesarias para que puedan ponerse en uso".

El Ayuntamiento ha recordado que a finales de junio, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, asistió a la inauguración de la oficina de ventas de la empresa Dimalara en este sector 26, donde se la construcción de 327 viviendas en varias parcelas de esta zona que suman una superficie de 32.000 metros cuadrados.

De este total de viviendas previstas, ya está en marcha la primera de las fases integrada por 132 pisos y 18 adosados.