Más de 20 espectáculos acercarán el arte del títere a todos los públicos en Jerez a partir del día 18 de noviembre

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

La ciudad de Jerez volverá a convertirse en la capital del arte del títere con la celebración del XXVIII Festival Internacional de Títeres 'Titerejé', que se desarrollará del 18 al 23 de noviembre, con una programación que incluye más de 20 espectáculos y actividades en distintos espacios de la ciudad y en sus barriadas.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, organizado por la compañía La Gotera de Lazotea y la Delegación de Cultura, el festival consolida su compromiso con la descentralización cultural y la participación ciudadana, llevando la magia del teatro de títeres a plazas, parques y centros culturales, en línea con la candidatura de Jerez2031, Capital Europea de la Cultura, de acercar la cultura a todos los públicos.

Asimismo, ha recordado que el delegado municipal, Francisco Zurita, ya destacó durante la presentación del avance de la programación, celebrada recientemente en el Palacio Villapanés junto a los miembros de la compañía La Gotera de Lazotea, Diego Sánchez y Juan Manuel Benito, que 'Titerejé' es "un ejemplo de cómo la cultura puede ser un puente entre generaciones y barrios, una herramienta para compartir el arte desde la calle, con el término municipal como escenario abierto".

El festival combina la presencia internacional con la participación de compañías locales y nacionales. Así, la programación comenzará el martes 18 a las 18 horas con 'La boda de la pulga y el piojo' en la barriada Los Albarizones y 'Alejandra y los dragones' en Parque Puertas del Sur. A partir de ahí se sucederán los espectáculos en distintos enclaves de la ciudad hasta el domingo 23.