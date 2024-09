El Plan de Acción Local de la Agenda Urbana cuenta con 66 proyectos y 237 actuaciones para Jerez (Cádiz)

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha presentado este jueves el Plan de Acción Local de la Agenda Urbana 2030, "una estrategia de ciudad" con "retos marcados" en 66 proyectos y 237 actuaciones resumidas en cuatro ejes estratégicos: Jerez Verdes, Jerez Productivo, Jerez Digital y Jerez Social y Territorialmente Igualitario

La estrategia del Gobierno de Jerez para llevar a cabo las acciones que engloban el Plan de Acción Local se basa en "el diálogo y la participación", un plan "revisado por el Consejo Social y que se ha ofrecido a la oposición para que realice sus aportaciones, aunque sólo La Confluencia lo ha hecho", ha señalado la alcaldesa.

En una nota, el Ayuntamiento de Jerez ha recogido que sobre esos cuatro ejes esenciales se ha elaborado el Plan de Acción Local que se presenta este jueves y que el viernes se llevará al pleno municipal.

Está integrado por 237 actuaciones concretas, que "distinguen" este documento del previamente elaborado por el Gobierno anterior, que "se quedó a medias y lo aprobó en Junta de Gobierno Local en abril de 2022 de manera incompleta, sin participación ciudadana y sin proyectos definidos", en palabras de García-Pelayo.

Un total de 237 actuaciones que surgen del proceso de participación. De éstas, 180 son propuestas por las distintas delegaciones municipales; 23 surgen de los Next Generation; 18 son del Consejo Social de la ciudad y 16 son propuestas del grupo político La Confluencia, "que ha sido el único grupo que ha respondido a la petición de este Gobierno para conocer sus aportaciones", como ha resaltado la alcaldesa.

"El PSOE ha dado el ejemplo mayor de contradicción, no tiene sentido que se queden en la inopia y se muestren ausentes cuando se les da la oportunidad de completar lo hicieron a medias", mientras que Vox no ha hecho aportaciones porque "no comparte la esencia del documento", ha lamentado.

Así, ha indicado que una de las claves es "la planificación" de todos los proyectos y que orbitan bajo el paraguas "del gran reto como ciudad entre todos", la candidatura de Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura, "priorizando los proyectos a las necesidades que tenga la ciudad y adaptándonos a las necesidades desde un proyecto de ciudad definido".

El primer objetivo se cumple con la aprobación en pleno del documento --al tener mayoría absoluta el PP--, algo que es "clave" para acceder a fondos europeos y a fondos Edil, nueva denominación de la Edusi. A Jerez le corresponderán "entre 15 y 18 millones de euros", ha aseverado.

El Plan Acción de Jerez de la Agenda Urbana 2030 se explica en un documento de 114 páginas "repletas de ilusión, retos y futuro para nuestro territorio urbano y rural", ha subrayado García-Pelayo, sosteniendo que es un documento "con una estrategia clara" para su Gobierno, la de "seguir mejorando Jerez, dibujando un Jerez urbano y rural más igualitario, inclusivo, sostenible e integrado, con mejor calidad de vida para todos".

En este sentido, la alcaldesa ha esperado que en el pleno del viernes "no se dediquen quienes no han querido participar a castigar un documento que se ha elaborado con ilusión, con muchas ganas y para definir un proyecto de ciudad para Jerez".

"El Gobierno de Jerez tiene una estrategia, tiene un plan y da la oportunidad a todas las instituciones y entidades que representan a Jerez para que hagan sus aportaciones. Mayoría es tener capacidad para dar la oportunidad y escuchar a los demás, fundamentalmente a los partidos políticos", ha comentado García-Pelayo.

El Plan de Acción de Jerez consiste en un documento estratégico de adhesión voluntaria, de acuerdo a los objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. De los 237 proyectos, la alcaldesa ha subrayado algunos de ellos para transmitir "cómo respira el documento y su finalidad de hacer de Jerez una ciudad más productiva, verde, igualitaria y tecnológica".

Como ciudad verde, figura "una apuesta muy importante" por reverdecer la ciudad con el compromiso de plantación de 2.000 árboles en la ciudad, la mejora de la recogida de residuos, y el inicio del proceso antes de final de año para que los edificios públicos tengan placas fotovoltaicas para sumar "sostenibilidad y ahorro energético", un proceso que se iniciará en las instalaciones deportivas.

De igual manera el plan contempla inversiones en distintos equipamientos municipales como la piscina José Laguillo o la insonorización de Sala Paúl.

Asimismo, ha anunciado la reordenación de viales en el centro histórico como las calles Fate, Caballeros y Pedro Alonso, y la urbanización del eje del Arroyo y Puerta de Rota, de la plaza San Mateo, además de trabajar en programas para la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos.

Del mismo modo, se va a trabajar en la mejora del Polígono Industrial de El Portal y en la reurbanización para la dotación de suelo industrial en El Carrerista y Pastranilla.

En relación con la Cultura, García-Pelayo ha avanzado que es "una vieja aspiración" el contar con fondos europeos para el Museo de Bellas Artes, el Museo de Arte Contemporáneo y el nuevo Archivo Municipal.

En cuanto a la creación de Empleo, ha apuntado a que trabajan en un plan de empresas y en el modelo público-privada. Así, ha recordado la inauguración hace unos días de un 'coworking' o la próxima cesión del antiguo Museo Taurino para disponer de un vivero de empresas "4.0". Además, se apoyará al sector de la artesanía promoviendo una casa-taller para la recuperación de oficios artesanos.

Igualmente, ha destacado la recuperación del Palacio de Villapanés y del Palacio Riquelme, así como la ampliación del Museo Arqueológico en calle Justicia y calle Liebre.

En materia turística se presentará "en los próximos días" una aplicación móvil de la ciudad y se trabajará por el comercio justo, ecológico y la recuperación de los mercados cerrados de las barriadas de Federico Mayo y La Plata.

De igual modo, la alcaldesa ha destacado la apuesta por la recuperación residencial en el Jerez Rural. Así, ha señalado que su Gobierno trabajará en los Planes Especiales de Hábitats Rurales Diseminados de Cuartillos, Gibalbín Sur, Las Tablas, Baldío-Gallardo, Las Pachecas, La Guareña y Rajamancera, y en el tramo de Vía Verde entre Jerez y Arcos.

La alcaldesa ha hecho una mención especial a los proyectos los destinados a "trabajar en el empleo para personas en riesgo de exclusión social, en el empleo vinculado a la mujer y apuesta importante por el empleo autónomo".

"Son 237 proyectos que contribuirán a la modernización tecnológica, al empleo y a la cultura y la productividad en general de Jerez. El paraguas que une todos los proyectos es Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura y están pensados y trabajados para que directa o indirectamente estén vinculados a este gran objetivo", ha subrayado la alcaldesa.