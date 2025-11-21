El Pleno de Jerez aprueba una modificación de crédito para paliar los daños que la dana de marzo dejó en el circuito

Archivo - Operarios trabajando en el restablecimiento de la normalidad en una de las curvas del circuito de Jerez tras el paso de una tormenta por la dana de marzo de 2025. - CIRCUITO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), en sesión extraordinaria y urgente, ha aprobado una modificación de crédito en el presupuesto municipal de 2025 tras la solicitud del Servicio de Gestión de Planes Especiales para iniciar un expediente para la ampliación parcial del Fondo de Contingencia, con el que paliar los daños provocados por la dana de marzo de 2025 en el Circuito de Velocidad Jerez-Ángel Nieto.

La solicitud se basa en el informe emitido por el director gerente del Circuito de Jerez (Cirjesa) el 17 de noviembre, donde sustenta la petición en los daños sufridos a causa de las inundaciones en las instalaciones y activos de la sociedad ocurridos los días 3 y 12 de marzo de este año, ha indicado en una nota el Ayuntamiento.

De igual forma, el informe incluye una descripción pormenorizada de las actuaciones necesarias para llevar a cabo la reposición de las instalaciones y equipamientos afectados, cifrando el coste total de las mismas en 1,3 millones de euros.

El delegado municipal de Economía del Ayuntamiento, Francisco Delgado, ha explicado que en el citado escrito se hace constar "el carácter imprevisible y extraordinario del citado fenómeno", así como que los gastos asociados "tienen carácter no discrecional y no responde a una decisión voluntaria de mejora o ampliación del servicio", sino a "la obligación de restituir la situación ocasionada por el siniestro".

Por tanto, ha dicho, "se trata de una acción inaplazable y su demora comprometería la continuidad y seguridad de la actividad de Cirjesa".

Tal y como ha explicado, los recursos para financiar la presente modificación se obtendrán mediante la baja de los créditos para el Fondo de Contingencia por el mismo importe, es decir, 1.319.307,87 euros.

Por otra parte, ha subrayado que Cirjesa ha recibido fondos provenientes de su aseguradora para dar cobertura al siniestro, y que se encuentra actualmente tramitando una ampliación de esta cobertura por considerarla "insuficiente", por lo que, "si de las resultas de la ampliación de la presente modificación de crédito se derivase un enriquecimiento de la entidad, más allá de los gastos derivados del siniestro, se procederá el reintegro total o parcial del importe que elevamos a pleno".

En respuesta a cuestiones planteadas por los grupos de la oposición, el primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, ha subrayado el apoyo y las inversiones que la Junta de Andalucía destina a Jerez, "a diferencia de lo que el Gobierno Central ha dedicado a la ciudad, que es nada de nada".

Igualmente, ha destacado la importancia del Gran Premio de España de Motociclismo, haciendo hincapié en la declaración de Jerez como "capital mundial" de este deporte y Acontecimiento de Excepcional Interés Público, y en que "esté garantizado hasta 2031" su celebración con el apoyo de la Junta de Andalucía, motivo, entre otros, que hace que se esté barajando la posibilidad de cambiar la fecha de la final de la Copa del Rey de fútbol por la coincidencia con la Feria de Sevilla y el GP de Jerez.

Por otro lado, ha respondido a las acusaciones del PSOE en relación a incluir en el expediente de Cirjesa la información sobre los ingresos recibidos por esta sociedad a través de su aseguradora, negando un "intento de llevar a cabo una doble financiación de la empresa" porque lo que se ha aprobado este viernes es "la modificación de crédito y el reintegro de la cantidad que se consiga por el seguro en el caso de que se acepte la ampliación de la cobertura".

Sobre la no publicación en el Perfil de Contratante del Estado los contratos de emergencia que se están financiando con esta modificación de crédito, Agustín Muñoz ha señalado que "están trabajando" para que el Gran Premio "sea lo que es, el mejor Gran Premio del mundo".

En este sentido, ha recordado que "ante una situación de emergencia", como la vivida en marzo en el circuito, "los trámites pueden posponerse según marca la Ley y la obras se pueden ejecutar por el trámite de emergencia".