La Policía Local de Jerez (Cádiz) salva la vida a una niña de 17 meses que no respiraba

Detalle de un agente de la Policía Local de Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Local de Jerez de la Frontera (Cádiz) han salvado la vida de una niña de 17 meses que se hallaba en un vehículo sin poder respirar, con la boca cerrada y el cuerpo rígido, al practicarle las maniobras de reanimación hasta que volvió a recuperar el aliento.

Según una nota del Ayuntamiento, los agentes de una unidad motorizada de la Policía Local atendieron a la menor este pasado domingo al filo de las 22,00 horas, cuando los efectivos policiales observaron la conducción "acelerada, anómala y desesperada" de una mujer, madre de la menor, que circulaba por la Glorieta de la Guardia Civil en dirección a Madre de Dios tocando repetidamente el claxon y sacando la mano por la ventanilla.

La conductora les pidió auxilio alertando de la situación de su hija. Ante esto, los agentes activaron el dispositivo lumínico para hacer de escolta, abriendo paso al vehículo hasta el Hospital, mientras uno de los agentes, subinspector del Cuerpo, se metía en el coche para acompañarlos in situ.

Al observar la evolución de la pequeña, que presentaba "color amoratado de la cara, la lengua hacia atrás y la boca fuertemente cerrada", el agente que se encontraba con ella ordenó parar y proceder de manera inmediata a practicarle las maniobras de insuflación de aire para que volviera a recuperar la respiración, liberándole la lengua.

Mientras esto sucedía, los otros agentes atendían a la madre y al hermano, de ocho años de edad, que se encontraban en el coche y estaban en estado de tensión.

Tras unos minutos "difíciles", el agente consiguió que la pequeña volviera a respirar. Fue entonces cuando la unidad escoltó al vehículo hasta el Servicio de Urgencias de Maternidad del Hospital de Jerez, permaneciendo allí hasta la llegada de un familiar que se hizo cargo del hermano de la pequeña.

La familia ha informado a la Policía Local que la pequeña se encuentra estable en el Hospital de Jerez.

En esa línea, el Ayuntamiento ha apuntado que hace unos días, otra unidad de agentes consiguieron sacar de una parada cardiorrespiratoria a una adolescente que se encontraba junto a su madre en su domicilio tras aplicar maniobras de reanimación cardio-pulmonar (RCP) mientras llegaba la ambulancia.

En este caso, los agentes observaron que la menor no respiraba y lograron igualmente reanimarla. A la llegada del 061, los sanitarios lograron estabilizarla y trasladarla al Hospital.

OTRAS INTERVENCIONES

En cuanto a otras intervenciones durante los últimos días, la Policía Local ha denunciado a tres conductores por delitos contra la seguridad vial.

En uno de los casos, el conductor de un ciclomotor sin licencia se vio implicado en un accidente de tráfico, mientras que en otro, una conductora en estado ebrio, como así lo evidenció el test de alcoholemia, perdió el control del vehículo, impactando contra una farola en la glorieta de Chapín, y resultando ilesa.

En el tercero de los casos, que tuvo lugar por una colisión entre dos turismos en la glorieta de Biarritz, uno de los conductores de los vehículos implicados dio resultado positivo en alcoholemia.

Además, en la avenida Reina Sofía se intervino una papelina de cocaína al conductor de un patinete eléctrico, que además fue sancionado por circular en sentido contrario, y han sido también denunciados dos individuos por portar armas blancas no autorizadas en la zona este de la ciudad.