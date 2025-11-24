El primer fin de semanas de zambombas finaliza con varias denuncias por botellón en el centro de Jerez (Cádiz)

Vehículos de limpieza en las calles del centro tras el primer fin de semana de zambombas - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

El primer fin de semana del periodo oficial de zambombas en la localidad gaditana de Jerez de la Frontera ha finalizado con varias denuncias por hacer botellón en distintas plazas del centro de la ciudad, así como por miccionar en la vía pública.

El Gobierno de Jerez ha realizado un primer balance positivo del Plan Especial de Seguridad y Servicios Públicos que se activó el pasado viernes a las 00,00 horas con motivo del inicio de la Navidad en esta ciudad, que tuvo como acto oficial el encendido del alumbrado y el posterior concierto de Luis de Perikín junto a los Claustros de Santo Domingo, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Los dispositivos que integran el plan, que también ha supuesto la activación desde el pasado viernes del Plan Territorial Local de Emergencias en fase de pre-emergencia y situación operativa 0, con el Cecop virtual ya vigente hasta Reyes Magos, se han desarrollado "sin incidencias reseñables" tanto a efectos de seguridad a través de Policía Local y Protección Civil, como de las áreas municipales implicadas, con especial hincapié en Medio Ambiente en la labor prioritaria de limpieza y recogida de residuos desde las 02,00 horas de la madrugada.

En materia de seguridad, durante este primer fin de semana de zambombas autorizadas por el Ayuntamiento, la Policía Local atendió a una mujer que se encontró indispuesta entre la multitud que en Alameda Cristina presenciaba el espectáculo flamenco de Luis de Perikín el pasado viernes, durante el acto de alumbrado oficial.

Los agentes abrieron paso a la llegada de los servicios de emergencias, que trasladaron del lugar a la mujer en ambulancia. Allí, fue atendida y abandonó el vehículo al encontrarse restablecida. A este respecto, esta fue la única incidencia reseñable en este acto multitudinario.

Por otra parte, la Policía Local ha establecido durante el fin de semana controles de alcoholemia, realizando 18 pruebas y una denuncia administrativa tramitada. Igualmente ha atendido requerimientos para prevenir el botellón y ha interpuesto distintas denuncias en plazas céntricas por estos motivos, así como por micciones observadas in situ en la vía pública.

Los agentes han realizado también actas de inspección a distintos establecimientos públicos para verificar si contaban con la documentación pertinente para la realización de actividad comercial y de ocio, así como de venta autorizada de alcohol y sus horarios, y han establecido actas de inspección por veladores instalados fuera de horario en determinados emplazamientos céntricos.

El Ayuntamiento ha señalado también que está intensificando la limpieza y recogida de residuos con motivo de la celebración de las zambombas y el "notable" incremento de afluencia de público.

Para ello, ha puesto en marcha hasta el 24 de diciembre un dispositivo especial de más de 870 jornadas de trabajo y que implica la participación de cerca de 60 operarios, lo que supone "un refuerzo significativo" de limpieza y recogida de residuos.

Este dispositivo continuará funcionando los próximos fines de semana, fundamentalmente en las calles y plazas donde se celebran las zambombas autorizadas, en las zonas turísticas de mayor concentración de personas, puntos de tránsito del público asistente y áreas destinadas a contenedores y otros servicios extraordinarios.