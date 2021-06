El 77% de municipios de la provincia de Málaga no tiene el PGOU aprobado

La consejera de Fomento advierte de que en Andalucía "hay que repensar el ferrocaril"

MÁLAGA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, ha insistido en la importancia de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio, Lista, incidiendo en que "no podemos dejar desaprovechar esta oportunidad" para aprobarla y poder ayudar así "a la reactivación y salida de crisis". También ha advertido de que en Málaga el 77 por ciento de los municipios de la provincia no cuenta con su plan general aprobado en este momento.

La consejera ha explicado que en la provincia de Málaga, de 103 municipios, tan solo 24 planes generales se encuentran adaptados a la LOUA; en adaptación hay 72 municipios, de los cuales 52 en estos momentos se encuentran tramitando un nuevo PGOU.

"El drama es que de estos 52, 47 han vuelto a iniciar su tramitación porque los han devuelto los tribunales, han sido declarados nulos", ha aclarado. Por último siete municipios "han tirado la toalla y ni siquiera lo están intentado". De igual modo, ha insistido en "la necesidad de contar con ese planeamiento para poder ofrecer desarrollo a los municipios" y ha destacado las 12 mesas activas de trabajo para favorecer aprobaciones.

Tras recordar que, es este aspecto, también se trabaja con la Diputación, ha incidido en que los datos de Málaga "ponen de manifiesto la necesidad de aprobar una nueva ley, un nuevo camino, una solución para todos los municipios que puedan tener aspiraciones de crecer y continuar desarrollándose". "El desarrollo no es incompatible con el crecimiento de los municipios", ha destacado, al tiempo que ha apostado porque sea sostenible social, económica y medioambientalmente.

Carazo, que ha participado en el Foro Lidera de SUR, presentada por el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado; también ha insistido en que el Gobierno andaluz está centrado en la reactivación económica, destacando, entre otros, la bajada de impuestos. "Seguimos reduciendo trabas burocráticas", ha continuado, incidiendo en que es necesario "seguir agilizando procedimientos, simplificando normas, haciéndolas más sencillas y fáciles" en su aplicación.

En este punto, ha vuelto a hablar de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio y ha insistido en que es "una ley fundamental para ayudar a la reactivación económica". Por ello, ha dicho que seguirán insistiendo, recordando la ronda de reuniones ofrecida: "No podemos desaprovechar esta oportunidad".

Por otro lado, en su intervención ha hablado de inversión y el desbloqueo de proyectos: "El gobierno socialista lejos de reactivar inversiones y apostar por la obra pública decidió reprogramar, paralizar los proyectos que tenía en marcha", ha afeado, contraponiendo ello a lo que ocurre actualmente.

Además, ha aludido a los fondos europeos Next Generation, además de la colaboración la colaboración público-privada también para construir infraestructuras.

"EN ANDALUCÍA HAY QUE REPENSAR EL FERROCARRIL"

En cuanto al ferrocarril, la consejera andaluza ha dicho que en Andalucía "hay que repensar el ferrocaril", recordando que ha pedido hasta en dos ocasiones al ministro una cita "para valorar la situación en Andalucía" y examinar ese mapa, además de para afrontar cambios "que son necesarios", como es la mejora del servicio y examinar infraestructuras.

"Vamos retrasados; hoy el Gobierno de España no está trabajando en los proyectos en materia de ferrocarril que están pendientes en la comunidad autónoma", ha advertido, insistiendo, también en este apartado en fondos europeos, colaboración público-privda o "cualquier oportunidad".

También ha incidido en la apuesta por ambos corredores central y mediterráneo: "El error hasta ahora confrontar entre ambos corredores", asegurando que "lo que tiene que existir en Andalucía es la conclusión de ambos".

METRO DE MÁLAGA

Por otro lado, también ha hablado del metro de Málaga, destacando, en primer lugar, el entendimiento con el Consistorio para llevarlo soterrado al Hospital Civil y futuro tercer hospital. "Para julio de 2022 contaremos con el proyecto constructivo con su trámite ambiental. Eso significa que hay que ir dando pasos", ha agregado.

Asimismo, ha hablado de la financiación del proyecto, aludiendo a la "oportunidad" de los Next Generation para esa ampliación. Eso sí, ha advertido de que "nos hemos llevado un chasco" ya que de todo el montante "que iba a llegar a las comunidades en materia de transporte y movilidad" el Gobierno ha dicho que son 1.010 millones que hay que repartir entre las 17 comunidades, por lo que para Andalucía serán 180 millones. "Nuestros objetivos eran más amplios", aunque "vamos a seguir insistiendo".

Carazo, que ha destacado la gestión de la Junta con esta infraestructura, no ha dado fechas de llegada del metro al centro pero ha incidido en que se cumple el cronograma. "No vamos dar esa fecha; no quiero ser la consejera del 11 del 11 del 2011, de eso nos acordamos muchas veces. En una infraestructura tan importante no hay que dar una fecha final, hay que ir cumpliendo plazos y objetivos", asegurando que así lo están haciendo.

En relación con otros proyectos en la provincia que se están ejecutando y que estaban "abandonados", ha citado la variante de Arriate, los accesos de mejora a Antequera o los accesos al Parque Tecnológico de Andalucía; al tiempo que ha destacado el trabajo en la autovía Málaga-Campillos-Ronda o el Puerto Seco de Antequera. También ha incidido en la importancia de los puertos o la gestión realizada en materia de vivienda.

Además, ha hablado del plan de transporte metropolitano del área de Málaga; y ha destacado el impulso del carril ciclopeatonal que va a unir el paseo marítimo Pablo Picasso; insistiendo en que para ello "necesitamos convencer a Costas" para que se involucre en el proyecto.

Carazo ha aludido a la conservación de carreteras y ha lamentado que se han encontrado una "situación difícil: el 40 por ciento de carreteras de competencia autonómica necesitaban intervenciones urgentes", valorando que tras la reducción en esta materia, ahora, con el nuevo Gobierno andaluz "presupuesto a presupuesto la inversión en conservación aumenta".

"Son momentos complicados pero tenemos que favorecer ese incremento como principal obligación, lejos de pensar en los peajes, sí pensar en nuestra obligación, conservar nuestras carreteras. No es el momento de subir impuestos", ha señalado.

Por último, también durante su exposición ha insistido en que "recuperar el diálogo entre las instituciones y trabajar de forma leal es muy importante" más en estos momentos.

De igual modo, Carazo se ha referido a la pandemia y a la situación actual, dejando claro que "tenemos fuerza, esperanza", valorado el esfuerzo del Ejecutivo andaluz, "arropado" por los consistorios y el esfuerzo general como sociedad.

Ha aludido, de igual modo, que la pasada semana se batió el récord de vacunación en la comunidad, que será superado esta semana: "Ese dato es el que nos anima para seguir trabajando y creer en las posibilidades que tiene la comunidad para recuperarse y salir fuerte", ha concluido.