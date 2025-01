Absuelto el alcalde de Pujerra al no ver perjuicio en "deficiencias" administrativas en contratos

MÁLAGA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Málaga ha absuelto al alcalde de la localidad malagueña de Pujerra, acusado por supuestas irregularidades en adjudicaciones de contratos para obras de infraestructuras de una nave de castañas, al considerar que no se ha acreditado un perjuicio potencial para las arcas municipales y que las "deficiencias" halladas en los trámites son de carácter administrativo.

La Fiscalía malagueña acusó al regidor por prevaricación, fraude en la contratación y falsedad documental, solicitando una pena de nueve años de prisión y 15 años de inhabilitación, y ahora ha resultado absuelto de todos los delitos, al igual que el resto de los otros tres procesados en este procedimiento.

El ministerio público acusaba en esta causa de, estando de acuerdo los procesados, "infringir los principios de publicidad y concurrencia" y generar "un perjuicio a los intereses económicos del Ayuntamiento, en beneficio propio o de terceros" con el procedimiento de adjudicación de contrato de estas obras, que se inició en diciembre de 2013 mediante aprobación del alcalde por un decreto.

Pero la Sala considera en su sentencia, consultada por Europa Press, que en cuanto al delito de fraude por el que se le juzgó "la realidad es que las acusaciones no han acreditado el eventual perjuicio, que, como se ha visto, precisa el tipo de fraude a la administración, siquiera como elemento tendencial".

Explica que para que prosperase la pretensión acusatoria se precisaría que las acusaciones acreditasen que las adjudicaciones efectuadas de los contratos se produjeron con un potencial perjuicio para el erario público, de forma que los precios concertados no se correspondieran con los precios de mercado, bien porque los trabajos fueran innecesarios u otras circunstancias.

Pero, al respecto, el Tribunal señala que "nada se ha probado en el plenario" y asegura que los trabajos concertados "guardaban relación directa con el objeto de los contratos" y estos "se han adjudicado a una mercantil cualificada en el ámbito técnico y profesional, sin que se haya practicado a instancia de las acusaciones prueba que acredite una conclusión distinta".

Añade que "no se ha acreditado un sobrecoste y no existe prueba pericial ni de otra naturaleza practicada en el juicio oral que acredite que el precio de cada contrato no responda al coste real y efectivo del servicio prestado en cada caso".

En cuanto al delito de prevaricación, también considera que no ha quedado probado el fraccionamiento de los contratos para eludir el trámite contractual correspondiente y pone de manifiesto que las "deficiencias halladas en la tramitación del expediente no dejan de ser irregularidades residenciadas en el ámbito administrativo".

En este sentido, incide en que estas "deficiencia" carecen "del carácter patente, manifiesto o grosero que la jurisprudencia exige para su subsunción en el tipo de prevaricación", por lo que procede la absolución de los acusados, al igual que ocurre con el de falsedad, en el que la Sala considera que la prueba "brilla por su ausencia".

Al conocer la sentencia, el alcalde, Francisco Macías, manifestó en un comunicado que desde un principio negó todas las acusaciones. En este sentido, aseguró que desde que le fue comunicada la apertura del proceso judicial, "siempre he estado tranquilo y confiado. Nunca he hecho nada que estuviera fuera de la ley y me he remitido en todo momento a los informes técnicos y jurídicos".

Macías se mostró satisfecho de que su imagen como cargo público "quede limpia y lejos de cualquier atisbo de irregularidades en el desempeño de sus funciones en Pujerra". Por último, quiso "transmitir tranquilidad a la ciudadanía en el sentido de que el Ayuntamiento de Pujerra actuó, actúa y siempre actuará en el marco de la legalidad" y agradeció el apoyo recibido de sus vecinos.