El acceso a la vivienda y la sostenibilidad urbana protagonizan la segunda jornada de Simed en Fycma

MÁLAGA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Salón Inmobiliario del Mediterráneo, Simed, ha celebrado este viernes en el Palacio de Ferias de Málaga (Fycma) su segunda jornada con el desarrollo del II Foro de Colaboración Público-Privada para la Inversión, uno de los temas principales de esta 20 edición. El acceso a la vivienda y la sostenibilidad urbana han sido protagonistas.

Se trata de un encuentro de alcance internacional, y que converge con el II Encuentro Internacional sobre Vivienda Protegida, Social y Asequible, que comenzó el jueves, donde a través del diálogo y las alianzas entre el sector público y privado se han destacado aspectos clave como el acceso a la vivienda y la sostenibilidad urbana.

Durante esta jornada, se ha abordado la necesidad de ofrecer soluciones conjuntas que impulsen el acceso a viviendas asequibles y protegidas, destacando las conclusiones de los expertos en el panel sobre colaboración público-privada.

Dentro de este marco, se ha presentado el proyecto de Impulso Andaluz a Suelos Sociales y Sostenibles (Impass), una iniciativa pionera promovida por la patronal andaluza de promotores inmobiliarios, Fadeco Promotores. Este proyecto busca agilizar los procesos y facilitar la financiación necesaria para acelerar la creación de suelos urbanizables en Andalucía, con el objetivo de construir 50.000 viviendas bajo un enfoque social y ambiental.

La iniciativa gira entorno a cuatro verticales, la inclusión de proyectos en la Oficina Aceleradora de Proyectos de la Junta de Andalucía, la obtención de financiación bancaria, la compensación de la apuesta sostenible con un incremento de la edificabilidad y ayudas directas sobre las partidas de obra.

La presentación del proyecto Impass ha contado con la participación, entre otros, del viceconsejero de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Mario Muñoz-Atanet; la secretaria general de Fadeco Promotores, Violeta Aragón; y el profesor-doctor en Ordenación del Territorio y Medio Ambiente en la Universidad de Málaga Ángel Enrique Salvo Tierra.

Asimismo, han estado Rafael Fernández-Valverde, consejero en Montero-Aramburu & Gómez-Villares Atienza; Tomás Gasset, CEO de Urbania, y Manuel Cardeña, presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol y presidente de Acosol.

Durante la jornada, los expertos han analizado aspectos clave sobre la colaboración público-privada enfocada en la vivienda protegida. Entre las propuestas, han subrayado la importancia de agrupar múltiples ubicaciones de vivienda asequible dentro de una misma ciudad, con el objetivo de mejorar la eficiencia en su gestión. Además, se ha planteado la implementación de modelos de pago por uso y sistemas de puesta a disposición que podrían incentivar el interés de los inversores en este sector.

La jornada ha continuado con un análisis de las perspectivas empresariales en la colaboración público-privada, un panel en el que han participado figuras del sector inmobiliario como Beatriz Toribio, secretaria general de APCEspaña; Antonio de la Fuente, managing director del Departamento de Corporate Finance en Colliers International Spain; Javier Braza, CEO y consejero de Lagoom Living, y Enrique Manuel Blanco Beneit, director del Instituto de Crédito Oficial.

Se han presentado y debatido las conclusiones del panel, centradas en las estrategias y retos para fomentar la colaboración público-privada en el sector inmobiliario, destacando su papel en la creación de viviendas accesibles y en el fortalecimiento de alianzas entre sectores.

La jornada también ha abordado las políticas públicas en materia de oferta pública de suelo, con un panel en el que han participado Alicia Martínez Martín, secretaria general de Vivienda de la Consejería de Fomento de Andalucía; Begoña Alfaro García, vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra; Augusto Hidalgo Macario, vicepresidente primero y consejero de gobierno de Obras Públicas, Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, y José María Escolástico, vicepresidente y subdirector de la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS).

Este panel ha concluido con una serie de recomendaciones orientadas a mejorar la colaboración entre entidades públicas y privadas, y a optimizar el uso del suelo público para satisfacer las necesidades de vivienda y fomentar la cohesión social y territorial.

El II Foro de Colaboración Público-Privada para la Inversión y el II Encuentro Internacional sobre la Vivienda Protegida, Social y Asequible han concluido con la participación del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz; el presidente de ACP Málaga, Juan Manuel Rosillo, y José María Escolástico, de Housing Europe.

Este encuentro se ha presentado como una oportunidad para identificar y recopilar el conocimiento existente entre diversas instituciones públicas encargadas de la gestión del parque de viviendas, al mismo tiempo que busca fortalecer la colaboración y concienciar sobre la relevancia social y económica de este sector.

Por otra parte, también se han reunido los líderes municipales y el sector privado de diferentes localidades a través de un foro estratégico que ha facilitado el diálogo y la toma de decisiones para impulsar el desarrollo urbano sostenible, mejorar la oferta residencial y fomentar la inversión en soluciones habitacionales.

En el marco de La Casa del Futuro, se han abordado la innovación, la sostenibilidad en la edificación y la experiencia de cliente y también se ha otorgado el premio de la III Open Call for Start-ups que tiene como objetivo reconocer el talento y la innovación tecnológica en el sector inmobiliario. El premio ha sido para FindNido, mientras que 2GF Solutions, Hanok, SkyTrade y The Residential Club han quedado finalistas.

Simed continuará este sábado de 10.00 a 19.00 horas con la participación de más de 200 entidades y empresas representadas, que presentan una amplia gama de propiedades. Entre su oferta destacan más de 9.000 viviendas ubicadas en 63 municipios tanto en la provincia de Málaga como en otras regiones de Andalucía y el territorio nacional.

La oferta de Simed también incluye propiedades internacionales en Cancún (México) y parcelas urbanizables para quienes buscan oportunidades de inversión. El salón también será sede de actividades dirigidas al público general, con charlas y ponencias orientadas a dar claves sobre la compra de vivienda o las nuevas fórmulas de alquileres con opción a compra.

Simed está organizado por Fycma, del Ayuntamiento. La Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras, y el Instituto Municipal de la Vivienda, la Rehabilitación y la Regeneración Urbana del Consistorio, así como la Consejería de Fomento son partners institucionales.

Son partners Aedas Homes, AQ Acentor, Culmia, Gilmar Real Estate, Ginkgo Advisor, Habitat Inmobiliaria, Lagoom Living, Metrovacesa, Neinor Homes, Suba Real Estate y Urbania. Idealista es el portal inmobiliario oficial. Colaboran Bilba, REBS (Real Estate Business School), Savills, Urbanitae, Andalucía TRADE-Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico, la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS), Agrojardín, Atalaya Team, Finnova e Increnta&avanza.

En el apartado sectorial, colaboran ACP Málaga (Asociación Provincial de Constructores y Promotores), FADECO Promotores, APCE España (Asociación de Promotores Constructores de España), Association of International Property Proffesionals (AIPP), British Chamber of Commerce in Spain, European Association of Real Estate Professions (CEPI), International Real Estate Federation (FIABCI), Investment Real Estate Exhibition.