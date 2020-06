La actualizada aplicación 'Málaga Funciona' informa de la ocupación de las playas de la capital

Socorristas actualizarán datos y los usuarios podrán comunicar sus visitas a la playa para que sirva de orientación a otros

MÁLAGA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La aplicación de descarga gratuita del Ayuntamiento de Málaga, 'Málaga Funciona', se ha actualizado y permite, entre otras nuevas funcionalidades, informar del nivel de ocupación de las playas para contribuir a garantizar el uso seguro y responsable de estos espacios con motivo de la COVID-19.

La aplicación permite a los socorristas --a los que se ha creado un perfil de acceso específico y va a ofrecerse la formación necesaria-- clasificar el nivel de ocupación de las playas de la capital utilizando para ello el símil de un semáforo con cuatro colores: verde (ocupación baja), amarillo (ocupación media), naranja (ocupación alta) y rojo (aforo completo).

Además, para complementar esta información, se ofrecerá otra, a título orientativo, que permita a los usuarios de las playas saber si hay prevista una ocupación alta y en cuáles de ellas, para así poder planificarse.

Así lo han informado las concejalas delegadas de Playas, Teresa Porras, e Innovación, Susana Carillo, respectivamente, que han insistido, no obstante, en que es solo "informativo" ya que no se reserva ningún espacio, pidiendo por ello la colaboración para que se utilice "porque no cuesta trabajo". "Si todos los que vamos a la playa entramos y nos damos de alta ayuda bastante a controlar el aforo", ha dicho Porras.

De este modo, los usuarios que accedan al apartado 'Playas' de 'Málaga Funciona' podrán, además de consultar el estado de la bandera e información sobre las mismas, registrar en un calendario si tienen previsto acudir a esa playa y con cuántas personas lo harán. Este preaviso se deberá confirmar una vez se acuda, comunicando a través de la 'app' la entrada y la salida.

Esto facilitará a otros usuarios conocer las previsiones de ocupación de las playas y poder organizarse, para lo que el Ayuntamiento recomienda a los malagueños y visitantes que se instalen la aplicación y hagan un uso responsable de la misma que favorezca que la temporada estival transcurra sin aglomeraciones en las playas y, por tanto, con seguridad para todas las personas usuarias de estos espacios.

"EN NUESTRAS PLAYAS NO VAMOS A TENER PROBLEMAS DE AFORO"

Por otro lado, Porras ha explicado que durante estos días no han tenido aforo completo en ninguna de las 15 playas de la ciudad por lo que no han tenido que actuar. A juicio de la edil de Playas, "la gente está siendo responsable de su propia seguridad".

"La gente va y guarda sus dos metros de distancia y hace lo que, efectivamente, se recomienda", ha valorado, destacando que, hasta la fecha, no se ha tenido que cerrar ninguna playa.

Así, ha dicho que Málaga capital tiene "playas muy grandes", recordando, en concreto, que en La Misericordia caben más de 50.000 usuarios "desde el muro de ribera a la orilla, y eso jamás se ha visto ni con pandemia ni sin pandemia", ha sostenido, señalando que, quizá, donde puede existir algún problema sea en calas pequeñas como en la zona de Pedregalejo o El Palo pero "realmente en nuestras playas no vamos a tener problemas en aforo".

Sobre los datos de este fin de semana, Porras ha señalado que el domingo la que estuvo más llena fue la de San Andrés "en un nivel naranja" y las demás "sin problemas".

MÁLAGA FUNCIONA

Por otro lado, Carillo ha recordado que existía la aplicación 'Málaga Funciona' que se dedicaba exclusivamente a dar la posibilidad de que ciudadanos se convirtieran en "avisadores y vigilantes" de cualquier problema de la ciudad. En concreto, en 2019 hubo 62.000 incidencias tramitadas y solucionadas con la interacción entre los ciudadanos y las distintas áreas del Consistorio.

Ahora, ha continuado, en aras a seguir trabajando con las mejoras en la administración electrónica y en que Málaga sea "de verdad" una 'smart city', "nos dimos cuenta de que la ciudad estaba bien posicionada en trámites de administración electrónica y la primera en datos abiertos", pero "toda la información la teníamos en distintos lugares" lo que "no era fácil para el ciudadano saber cuánta información era accesible para él y ni siquiera dónde la tenía".

"La nueva 'Málaga Funciona' es una compilación, una unión, de todo lo que hay hecho en este Ayuntamiento para facilitar la vida al ciudadano", ha valorado Carillo, ya que está disponible "toda la información que hay en la ciudad".

Así, la aplicación 'Málaga Funciona', disponible gratuitamente en iOS y Android, ya no sirve únicamente para comunicar al Ayuntamiento las incidencias que se detecten en la vía pública, sino que el Consistorio la ha actualizado para que contenga la información más relevante que ofrece la web municipal, enlace a las redes sociales verificadas del Ayuntamiento y a las páginas webs y demás aplicaciones municipales.

El botón 'Cerca de mí' permite consultar las paradas de bus y taxi, estaciones de bicicleta, aparcamientos, contenedores y oficinas de registro, entre otros, que están en un radio próximo al que se encuentra el usuario.

Asimismo, ofrece información sobre movilidad y aparcamientos --permite ver el estado del tráfico en tiempo real en las zonas en las que hay cámaras de tráfico instaladas--, medioambiente, cultura, turismo y comercio --en este último caso, la aplicación enlaza con la plataforma 'Comprar por Málaga'--.

También la 'app' también ofrece acceso a las ofertas de trabajo del portal de empleo municipal, del IMFE; proporciona información sobre la agenda municipal, los festivos locales y georreferencia multitud de servicios municipales que pueden consultarse en el geoportal, al que también se accede a través de la aplicación. Además, conecta con el chatbot 'Victoria la malagueña'.

En cuanto a los avisos, la novedad radica en que, para consultar las incidencias registradas, se ofrece una mayor trazabilidad que permite ver en qué fase de reparación o resolución se encuentran así como una funcionalidad que hace posible ver los avisos que han dado otros usuarios en un entorno cercano al nuestro.

Sobre los trámites municipales, la aplicación ofrece acceso mediante dos apartados, el de trámites y el de Mi Carpeta, a la tramitación si el usuario dispone de Cl@ve, el sistema nacional de identificación en las Administraciones Públicas. De este modo, se pueden realizar de forma segura unos 300 trámites del Ayuntamiento y evitarse así desplazamientos.

Por último, la aplicación dispone de un sistema de alertas en ventanas emergentes así como de banners para ofrecer la información destacada que, en estos momentos, está fundamentalmente relacionada con la COVID-19.

La concejala de Innovación, por último, ha animado a todos los ciudadanos que "se den de alta en la carpeta ciudadana para poder realizar todos los trámites que ya hay", ha concluido.