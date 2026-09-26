Acusan a un boxeador por la muerte de un hombre al que golpeó y dejó inconsciente en un bar en Málaga

Archivo - Fachada Ciudad de la Justicia de Málaga. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Málaga ha acusado a un hombre, experto boxeador, por golpear a dos hombres en un bar, los cuales cayeron al suelo inconscientes y uno de ellos falleció tres días después. El fiscal pide una pena de cuatro años de prisión y será juzgado por un jurado popular.

Los hechos sucedieron en 2023. Según las conclusiones iniciales del fiscal, el acusado se encontraba en el interior de un establecimiento de Málaga junto a varios amigos y entró la víctima y otros hombres, iniciando una conversación ambos grupos y llegando incluso a jugar al billar.

Luego, por motivos que se desconocen, el procesado, "queriendo dañar" a dos de los hombres supuestamente "les golpeó en la cara de forma rápida, violenta y sorpresiva", dándole a cada uno "un brutal puñetazo que provocó que ambos cayeran desplomados al suelo y quedaran inconscientes".

Para la acusación pública, el acusado actuó "sin haber sido agredido por las víctimas constar provocación alguna por su parte". Es más, añade en el escrito inicial al que ha tenido acceso Europa Press, en el momento de la agresión, uno de ellos se encontraba con las manos en los bolsillos.

"El acusado empleo pues una fuerza desmedida si tenemos en cuenta no solo su condición de boxeador sino también su condición física, su juventud con respecto a los otros", dice la Fiscalía, añadiendo que, además, estos se encontrarían bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

Según el ministerio público, "recibieron los golpes de forma inesperada lo que impidió cualquier posibilidad de defensión o de alerta ante tan brutal agresión".

Tras la agresión, el acusado y sus amigos se fueron del bar y una de las víctimas recuperó la consciencia poco después y abandonó el local "conmocionado", mientras que el otro estuvo "inconsciente varios minutos más" y cuando llegó la Policía ya había recuperado la consciencia, según las conclusiones provisionales.

Fue atendido por una ambulancia que lo traslado a un hospital donde le atendieron hasta que abandonó voluntariamente el lugar, aunque pocas horas después, acudió nuevamente, fue tratado y dado de alta. Un día después fue encontrado inconsciente cerca e ingresado de urgencia y falleció.

Para la Fiscalía, supuestamente el acusado era conocedor de la muerte y que se debía al puñetazo que le hizo caer a plomo en el suelo, por lo que "cambio su aspecto físico para evitar ser reconocido por las autoridades".

Al procesado se le acusa por estos hechos de un delito leve de lesiones y otro de lesiones en concurso con homicidio por imprudencia grave, solicitando el fiscal la pena de cuatro años de cárcel y multa.

El hombre, que ya fue condenado por un juzgado por un delito de lesiones, será juzgado por un jurado popular que estaba previsto para el próximo lunes, pero que se ha aplazado y está pendiente de fijarse.