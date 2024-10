Adelante Andalucía llevará al Parlamento la petición de una ambulancia con servicio 24 horas en Alameda (Málaga)

ALAMEDA (MÁLAGA), 21 (EUROPA PRESS)

El portavoz del grupo parlamentario Adelante Andalucía, José Ignacio García Bueno, ha informado de que su formación llevará a la cámara autonómica la petición de una ambulancia que dé servicio 24 horas en la localidad malagueña de Alameda.

En este sentido se ha pronunciado García este jueves durante una comparecencia ante los medios en este pueblo tras concentrarse en la convocatoria que cada lunes realiza la Plataforma de Pensionistas y la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Norte de Málaga.

"Nos hemos reunido con ambas plataformas, junto a los compañeros de Adelante Andalucía de Alameda. Hemos recogido las reivindicaciones, hemos estado apoyando, por supuesto apoyamos todas las movilizaciones que están haciendo", ha dicho al respecto.

El líder de Adelante Andalucía ha dicho que "no es normal" que un pueblo como Alameda "siga sin tener una ambulancia 24 horas": "Teniendo situaciones de urgencia tiene que venir una ambulancia desde un pueblo, desde Mollina, a 15 kilómetros de aquí. Bueno, pues atendiendo situaciones, imagínense, un infarto, una situación de emergencia... no se atiende, no puede atenderse en los tiempos correctos".

Así, al respecto, ha dicho que su formación llevará esta reivindicación ante la consejera de Sanidad en el Parlamento andaluz. "No puede ser que hace unos meses vinieran dirigentes del PP a hacerse aquí la foto y a colgarse un vídeo diciendo que la ambulancia ya estaba, y tal y como terminó el vídeo, dejamos de ver la ambulancia y ya la ambulancia nunca más funcionó. Esto no lo podemos permitir".

APOYO A MOVILIZACIONES

En este contexto de reivindicaciones, el líder de Adelante Andalucía, ha calificado de "fundamental" la denuncia realizada por Marea Blanca ante la Fiscalía en todas las provincias: "Yo creo que es fundamental que los jueces atiendan a esta situación tan injusta con las listas de espera que estamos sufriendo todos los andaluces y andaluzas", ha subrayado.

Y ha añadido que, en general, desde su formación consideran que la situación de la sanidad pública "requiere de una movilización del pueblo andaluz"; y ha hecho referencia al apoyo de Adelante Andalucía a las movilizaciones del próximo día 30 en todos los pueblos del centro de Andalucía "y por supuesto el día 17 de noviembre en Málaga una gran manifestación que creemos que tiene que poner en el centro del debate lo que está haciendo el PP con la sanidad pública".

"Dicen --desde el PP-- que no hay dinero pero sin embargo hay dinero para los contratos de emergencia, hay dinero para un chorro de dinero a la privada y hay dinero para que suba el sueldo Moreno Bonilla a los consejeros. Esto tiene que cambiar", ha concluido José Ignacio García.