Adelante urge a Moreno a quitar el acta de senador a Arenas tras ser señalado por Bárcenas: "Quien lo puso que lo quite"

MÁLAGA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del grupo parlamentario Adelante Andalucía y coordinador provincial de IU Málaga, Guzmán Ahumada, ha exigido al presidente del PP-A y de la Junta que retire el acta de senador al exlíder de los 'populares' andaluces Javier Arenas tras las declaraciones del que fuera tesorero del PP Luis Bárcenas en el juicio sobre la presunta caja 'b' de la formación y la supuesta entrega de sobresueldos a dirigentes del partido.

En rueda de prensa en Málaga, Ahumada ha criticado el "silencio" de Moreno ante estas declaraciones, "que implican directamente al exlíder del PP andaluz": "No es que no dé explicaciones sobre un caso que implica a su partido sino que mantiene a Arenas con su acta de senador", al tiempo que ha reclamado que "quien lo puso, que lo quite", en referencia al propio Juanma Moreno.

El portavoz adjunto del grupo de Adelante Andalucía ha recordado que Javier Arenas es "el único que aparece como receptor --de los sobresueldos-- en las declaraciones de Bárcenas que sigue ocupando un cargo público", por lo que ha insistido: "Es senador autonómico por el PP, porque Moreno Bonilla no le exige el acta en cuestión, algo que debe realizar de manera inmediata".

"Nosotros le pedimos a Moreno Bonilla que actúe. Arenas es senador, no lo ha ganado en las urnas sino porque es la propuesta del PP, porque Moreno Bonilla lo quiso y lo mantiene y le exigimos a quien lo puso, que lo quite", ha enfatizado a los periodistas en Málaga.

En este punto, ha recordado que este miércoles se debatirá la ley antifraude en el Parlamento andaluz: "Cuatro años y medio después de que Podemos lo propusiera viene esta ley, que llega tarde. El PP no puede dar una de cal y otra de arena, nunca mejor dicho".

También ha criticado el dirigente de Adelante e IU el "silencio de la RTVA, que no se ocupa de informar sobre uno de los mayores casos de corrupción de la historia democrática; que confirma que esta corrupción es prácticamente endémica". Así, ha sostenido que dicho "silencio no tiene nada que ver con los profesionales de la casa sino con el uso manijero y partidista" del Gobierno andaluz, "que no informa de cuestiones que comprometen al presidente de la Junta".