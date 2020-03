Adelante pide a Junta que no se centre en medicalizar hoteles sino en adecuar recursos hospitalarios sin uso en Málaga

MÁLAGA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Adelante Andalucía y coordinador de Izquierda Unida en Málaga, Guzmán Ahumada, ha instado al Gobierno andaluz a que "redefina su estrategia de adecuación de recursos sanitarios para la atención a la crisis del Covid-19 y, en lugar de centrarse en la medicalización de hoteles, dirija las inversiones a acondicionar algunos de los recursos hospitalarios cerrados en la provincia".

Ahumada ha explicado que "invirtiendo en las infraestructuras públicas fuera de uso con las que contamos en Málaga contribuiríamos a mejorar la atención en la emergencia y combatir el problema puntual, pero además mejoraríamos la situación de la sanidad pública malagueña en el futuro".

Por ello, a través de un comunicado ha pedido al Gobierno andaluz que "recapacite, que mire hacia todo lo que se puede acondicionar en la sanidad pública y a las 5.000 camas de la sanidad privada en nuestra provincia". "Si con estas acciones no fuese suficiente, por supuesto, Adelante apoyaría la medicalización de hoteles, pero esa no debe ser la primera opción", ha dicho.

El diputado andaluz le ha recordado al portavoz de la Junta, Elías Bendodo, que "medicalizar hoteles y ponerlos a disposición de la sanidad pública no es barato, requiere poner en marcha muchos recursos para poder desarrollarlo". "No debemos descartarlo, pero no debe ser la prioridad", ha considerado.

"Hay otras vías más eficientes, ya que en Málaga disponemos de más de 5.000 camas en manos de la sanidad privada que tienen que ponerse a disposición de la sanidad pública y además tenemos infraestructuras públicas que si estuviesen activas podrían contribuir a mejorar las infraestructuras sanitaria de modo inmediato", ha incidido.

En este sentido, Ahumada ha citado los casos del hospital del Guadalhorce que, "a pesar de los anuncios realizados de su acondicionamiento inminente, hoy por hoy sigue sin contar con una planta completa de camas disponible"; o el hospital de Estepona, "con una obra terminada en diciembre de 2018 y que aún no está operativo para atender a la vecindad de dicho municipio y de Manilva, Casares y su comarca".

Un tercer caso al que ha aludido el dirigente provincial de IU es "el antiguo hospital de Ronda, que tan solo necesitaría una puesta a punto, la misma que para convertirse en hospital sociosanitario, como ya se había comprometido el Gobierno andaluz". Por ello, "una inversión de urgencia ahora no caería en saco roto tras la emergencia, como si ocurriría con la medicalización de hoteles", ha incidido.