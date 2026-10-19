La Aemet eleva a naranja el aviso por lluvias en la comarca de Sol y Guadalhorce (Málaga)

Archivo - Personas con paraguas por las calles de Málaga - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado este lunes a nivel naranja los avisos por lluvias en la comarca malagueña de Sol y Guadalhorce.

Según la web de la Aemet, consultada por Europa Press, el aviso naranja afectará hasta las 21,59 horas, y se prevé una precipitación acumulada de 30 mm por metro cuadrado en una hora.

Asimismo, la Aemet ha informado de que las lluvias podrían estar acompañadas por granizo en algunos puntos de la comarca. Por su parte, la Agencia de Emergencias de Andalucía ha pedido a través de sus canales oficiales "extremar la precaución" mientras permanezcan activos los avisos.

Cabe recordar que estos avisos naranja se suman al vigente ya en la comarca malagueña de Ronda y en las gaditanas de Grazalema y Campiña, mientras que el resto de Andalucía, a excepción de Huelva, permanece en aviso amarillo.