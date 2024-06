Aitana protagoniza una noche "llena de música" en el festival Starlite Occident de Marbella (Málaga)

MARBELLA (MÁLAGA), 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Aitana protagonizó anoche una nueva jornada "llena de música" en el festival Starlite Occident en Marbella (Málaga), que celebra su XIII edición con el escenario "más grande de España", la "más avanzada" configuración sonora del planeta, cinco restaurantes y una iluminación "de ensueño", entre otras grandes novedades destacadas por la organización.

Se trata del primero de los tres conciertos que ofrecerá este verano en el festival la cantante, quien declaraba momentos antes de este sentirse "muy feliz de volver a Starlite Occident y venir tres noches, como Luis Miguel. Admiro a muchos artistas del cartel. Este es de los escenarios más grandes en los que he estado, y más íntimos a la vez. Al público lo tienes muy cerca".

Asimismo, añadía antes de cantar temas como 'Más', 'No te has ido' o 'Igual' que "este es el tercer año que vengo y hacía tres que no venía. En 2021, cuando tenía 21 años, vine a Starlite Occident con '11 Razones'. Me hacía mucha ilusión traer un poquito de aquello que hice aquí después de tres años".

Aitana "enloqueció" al público con un espectáculo repleto de coreografías "deslumbrantes y visuales" al ritmo de su último trabajo, 'Alpha Tour', que el público "no dejó de cantar y bailar durante todo el show", ha subrayado en una nota la organización, que ha señalado que temas como 'Las Babys', 'Dararí', 'AQYNE', 'Otra noche sin ti', 'Mi amor' ya "han revolucionado el panorama musical más comercial para la nueva generación de jóvenes". Tampoco faltaron algunos de los temas "más emblemáticos" de la artista. Y es que la catalana tiene ya en su haber éxitos como "Vas a Quedarte", "Tu Foto del DNI", "Mon Amour" o "Formentera", entre muchos más.

Otro de los temas estrella fue 'Akureyri': "Para mí esta canción es muy especial. Lo he dicho bastantes veces, pero es que lo pienso de verdad. Además de ser una canción especial porque es una canción de corazón, la he hecho con una persona muy especial que además viene a este festival el 24 de agosto", agregaba antes de cantar el éxito que interpreta junto a Sebastián Yatra.

Por otra parte, la cantante catalana apuntaba en el marco de esta cita que "hace cinco años justamente empecé en los escenarios y celebraba mi primer concierto en solitario". "¡Muchísimas gracias a todos! Volveré el 29 y el 30 de julio", se despedía.