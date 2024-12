El alcalde de Málaga apunta a consultar sobre el Festival de las Linternas a vecinos, a organizadores y a Exteriores

MÁLAGA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha apuntado este lunes a hacer algún tipo de consulta sobre la celebración de un próximo Festival de las Linternas a los vecinos de la zona del parque del Oeste, que este año han expresado su rechazo; aunque también ha dicho que habrá que consultar con la UTE encargada de la instalación e, incluso, ha señalado la posibilidad de hablar sobre el desarrollo de este evento con el Ministerio de Exteriores.

Así se ha expresado De la Torre tras ser preguntado por sus palabras en el último pleno municipal en el que ya aseguró que si en las reuniones con asociaciones de vecinos, que han expresado su rechazo porque supone cerrar gran parte del parque, "la postura es que no se repita allí, esta instalación no se hará".

De la Torre ha apuntado que se hablará con las asociaciones y a hacer "una especie de información en domicilios" de vecinos de las tres barriadas "más cercanas", como son la Paz, Parque Mediterráneo y Santa Paula, "que rodean el espacio del Parque del Oeste", con el fin de tener "una información clara y completa".

Asimismo, ha indicado que tratarán también "de hablar con la UTE de empresas española y china sobre el particular, cómo han visto resultados, qué opinan de la situación creada" y ha señalado que este proyecto "cuando se comenta y se plantea en plano local, se alinea con las políticas del Gobierno central y el Gobierno autonómico de tener buenas relaciones con la China económica".

Al respecto, el regidor ha explicado que el presidente del Ejecutivo central "hizo un viaje a China una semana o dos semanas después del que hizo el presidente de la Junta de Andalucía y, en ese contexto encaja una relación que tiene una finalidad de fortalecimiento cultural, conocer las características de una sociedad como la china, que es tan grande, tan potente económicamente".

El alcalde ha asegurado que "conocer una potencia emergente como China, igual que conocemos una potencia real como es Estados Unidos, nos importa y nos interesa, y tener una visibilidad positiva en ambos espacios". Y ha expresado que esta iniciativa no es estrictamente navideña, "es una especie de conexión con las tradiciones y la cultura de ese gran país asiático, que nos interesa ir conociendo".

"Ese tema lo tendremos en cuenta de cara a posible continuidad, que no podrá ser en ese espacio si no hay una satisfacción de como se ha desarrollado por parte de los vecinos del entorno, y, en todo caso, sería en otro sitio si se diera la conveniencia", ha apuntado De la Torre.

Sobre la posible ubicación, ha indicado que no está pensado, pero que "tiene que ser un espacio libre, donde no exista la presión de usuarios del entorno que puedan echar de menos un espacio que quedara comprometido para esta finalidad durante un tiempo concreto" y ha dicho que una zona "que surge inevitablemente, pero no hay nada estudiado a fondo, es el Campeonato Benítez", aunque habría que ver su accesibilidad; "lo podemos ver".

Pero para De la Torre, "lo primero es ver cómo ha quedado allí --en el parque del Oeste--, si para las barriadas ha sido positivo como se planteaba esa idea, que tenía la mejor intención de que dinamizara el entorno, que no fueran solamente el centro histórico de la ciudad y el parque botánico de la Concepción espacios atractivos en Navidad, sino esta zona y no solo Navidad, porque llega hasta el Año Nuevo Chino, que se mete en el mes de febrero".

Respecto al canon, ha indicado que en los plazos en que estaba planteándose "no daba tiempo a hacerlo de otra manera", pero ha considerado que "con más tiempo se puede hacer otro tipo de concesión", que "dé opción a una valoración más alta, donde tienen que también salir los números".

Así, ha explicado que "la instalación dicen que ha costado tres millones de euros y si se le pone un canon muy alto, pues esto es a lo mejor disuasorio", pero sí que permitiera "tener unos ingresos más significativos para mejora de esa instalación o de otra donde fuera". "Es un poco lo que se puede ver o ir a medias en los beneficios, llevando con transparencia el tema", ha apuntado.

"Pero todo eso exige un diálogo con más anticipación con los vecinos del entorno del parque del Oeste o del entorno de donde pueda interesar ubicarse", ha expresado el alcalde, quien, además, ha añadido que "es un tema que inclusive a nivel de política exterior, nosotros somos muy respetuosos con el Gobierno central y cuando hemos hecho gestos de visitas o hemos recibido aquí delegaciones de China siempre informamos a Exteriores o a la Embajada nuestra en Pekín".

"Es un tema que lógicamente deberemos hablar con la Embajada nuestra en Pekín y con Exteriores del Gobierno de España para ver su opinión sobre este tema", ha concluido.