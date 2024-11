El alcalde de Málaga defiende impuesto de viviendas turísticas: "Lo veo tan claro y tan fácil"

MÁLAGA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha defendido este jueves que el cambio legislativo para poder establecer un impuesto a las pernoctaciones en viviendas turísticas "daría una respuesta muy adecuada, muy flexible", al haber municipios que no tengan ese problema y no tengan que poner ese impuesto. "Lo veo tan claro y tan fácil", ha valorado De la Torre.

"Para que no haya una demonización --de las viviendas turísticas-- entiendo clarísimo que se puede generar millones de euros, no digo cantidades de cifras enormes, pero sí importante, que puede ayudar a algunas miles de familias malagueñas en el pago de su alquiler, que lo necesitan", ha explicado. "Si eso es posible, ¿Por qué no lo ponemos en marcha?", ha preguntado.

Así lo ha señalado De la Torre tras conocerse que ha enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedir disponer de un marco jurídico que permita establecer un impuesto a las pernoctaciones en las viviendas turísticas y que se destinaría a subvencionar los alquileres de familias que por su situación económica o social les resulte muy difícil acceder a una vivienda. Cabe recordar que también envió sendas misivas a los Ministerios de Turismo y Vivienda.

Cuestionado por si la tasa se debería también poner a los hoteles, como planteó al Ministerio de Turismo, De la Torre ha opinado que "ahora lo que urge" para Málaga "es que la tasa se pueda poner en materia de vivienda turística donde trato de que el sector de viviendas turísticas lo vea bien, lo entienda como positivo para su propio sector".

Es más, ha continuado como ejemplo, "si yo tuviera vivienda turística, permíteme que hablen esos términos, sería el primero que la pediría. La va a pagar el turista, no el propietario y el turista lo va a entender perfectamente. Va a generar unos recursos para paliar, minorar el problema que se genere por parte de esa existencia de viviendas turísticas".

"He hablado al presidente del Gobierno sólo de este tema porque es lo que ahora urge. Y lo veo tan claro y tan fácil". Así, ha subrayado que "si eso es posible, ¿Por qué no lo ponemos en marcha? Los hoteles es un tema distinto", ya que redunda más en el turismo de calidad y ha dicho que debe ser en consenso y será el Gobierno el que tendrá que decidir cómo lo plantea si conjuntamente o si lo haría vivienda turística con esa finalidad y el de hoteles con otra.

Precisamente, De la Torre también se ha referido a la conversación que ha mantenido con la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía, que ha calificado de "interesante y fecunda". "Volveremos a tener más reuniones", ha abundado.

En este punto, De la Torre ha incidido en "el papel positivo que la vivienda turística en materia de turismo ha desempeñado y desempeña", aludiendo a que "cubre el hueco que provoca la no existencia de una red de hoteles suficiente en Málaga para atender la demanda turística".

No obstante, ha señalado que en la reunión también hablaron de que "parte de esas viviendas, no todas, pero una gran parte de ellas, antes, a lo mejor, estaban en alquiler de larga temporada" y "si no estuviera el tema de vivienda turística, podían estar en el alquiler de larga temporada".

"Ha disminuido la oferta, por esa razón, de la vivienda en alquiler de larga temporada y cuando hay una demanda creciente, eso tensiona el precio", ha señalado, añadiendo, además, que sea sin perjuicio de que en la decisión de un propietario de ponerlo en alquiler de vivienda turística y no en larga temporada "influye muchísimo" el que la legislación a nivel nacional "no da la seguridad necesaria". "Esa seguridad jurídica es importante que se recupere en España, eso lo dejamos muy claro en esa reunión", ha incidido.

IMPUESTO

Por tanto, ha dicho que "tendremos más reuniones para seguir avanzando". Además, ha insistido, también en la posición de que las pernoctaciones en viviendas turísticas debieran tener un impuesto, después de que el Gobierno realice el cambio legislativo, cuya recaudación "sea exclusivamente destinada a colaborar con las familias que tienen problemas en el pago de alquiler, porque su renta es baja y el alquiler está más alto".

Ha dicho que el apoyo a las familias en exclusión social es una política que se hace desde años en el Ayuntamiento, pero con este impuesto, "evidentemente, nos daría una potencia mucho mayor, de varios millones de euros".

"Eso supone un ingreso importante con una cantidad pequeña", ha añadido, al tiempo que ha dicho que "el que alquila vivienda turística, aparte de que busque un espacio para el alquiler familiar, está tratando también de ahorrar un dinero", por lo que "una parte de lo que se ahorra debiera colaborar para aquellas personas que se ven afectadas negativamente", aunque "sea un efecto no deseado por él". Es más se ha mostrado convencido de que el turista lo entiende.

Por su parte, también ha reconocido que "a los propietarios yo les noté también, lógicamente, la sensibilidad del problema de la vivienda en alquiler de larga temporada". "Creo que es una manera muy hermosa de ayudar a resolver el problema del alquiler".

"No solamente que se colabora en tener alquileres ayudados, colaborados, en el pago, sino también para que la imagen del turismo no tenga ningún punto de debilidad", ha abundado.

Ha incidido, por tanto, en que tiene que ser una disposición a nivel nacional, siendo un impuesto finalista, y, aunque ha dejado claro el compromiso del destino del mismo por parte del Ayuntamiento de Málaga, ha dicho que "no sé si la ley puede marcar el destino exacto" de lo recaudado.

JUNTA

Cuestionado, por otro lado, sobre si también enviará la carta al Gobierno andaluz, De la Torre ha explicado en relación con las hacienda locales que lo tiene que hacer el Ejecutivo central, precisando que hay autonomías que han puesto tasas turísticas: "Lo que pretendo es que el tema no sea a nivel regional". "Creo que durante el tiempo que hemos estado pendientes de si la Junta hacía o no hacía, no era ese el camino", añadiendo en que "la Ley de Haciendas Locales es la que puede abrir el camino".

Por tanto, ha incidido en que "es mucho mejor plantear un mecanismo que habilite las respuestas municipales como el marco legal que es la Ley de Haciendas Locales".

PROHIBICIÓN DE VIVIENDA TURÍSTICAS

Por otro lado, cuestionado por el planteamiento de extender la prohibición de viviendas turísticas a toda la ciudad, De la Torre ha abogado por "parar, ver, analizar, conocer estadísticamente, ver las ilegales, eliminar las ilegales, conocer exactamente el funcionamiento...".

"Creo que en estadística nos falta mucha información", ha dicho y ha abogado también por ver "la Junta de Andalucía cómo plantea, reflexiona actuaciones nuevas en esta materia" y "otras autonomías también están en esa reflexión".

Así, ha explicado en relación con no permitir más viviendas turísticas que "lo que he pedido es que veamos la forma legal de decir no se hace ninguna más de entrada", abogando por tener "mejor" información estadística.

En este punto, ha incidido en "ver en qué medida lo que estemos adoptando ahora nos va facilitando más vivienda en oferta de alquiler de larga temporada" y "eso será más fácil que se consiga si el Gobierno rectifica o cambia la ley a nivel nacional y da seguridad jurídica", ha concluido.