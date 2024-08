El alcalde de Málaga dice que ahora mismo "estamos con agua suficiente", pero "la sequía no ha terminado"

MÁLAGA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha incidido este jueves en que "la sequía no ha terminado" y ha descartado, por el momento, restricciones a diferencia de las advertencias de posibles cortes de agua en los municipios del interior de la provincia en los próximos días, ya que ahora mismo en la capital "estamos con agua suficiente". No obstante, ha señalado que "el interrogante del otoño no lo tenemos despejado".

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, ha recordado que se esta "condicionado" por el decreto de la norma autonómica en esa materia, y "tratamos de ser respetuosos con esa norma".

"La sequía no ha terminado, no sabemos qué va a pasar en el otoño próximo, las reservas de agua que tenemos no nos garantizan que si, no hay lluvia normal, podamos aguantar muchos más meses con el consumo normal", ha señalado.

En este punto, ha recordado las acciones que se están llevando a cabo por parte del Ayuntamiento y ha insistido en recomendar un uso "moderado" del agua. También ha aludido, en este punto, a que es "bueno la mentalización" de los ciudadanos "en el sentido de bajar el consumo, restringir el consumo".

Así, ha animado también a los ciudadanos a ser "respetuosos" y ha recordado la ordenanza, después de las numerosas quejas recibidas por parte de ciudadanos que muestran su malestar por la actitud incívica de personas que utilizan las fuentes públicas para quitarse la arena.

Cabe recordar que la Ordenanza para la Garantía de la Convivencia Ciudadana y la Protección del Espacio Urbano en la Ciudad de Málaga prohíbe cualquier uso de las fuentes para bañarse, lavar cualquier objeto, abrevar y bañar animales --sí pueden usarse los bebederos habilitados--. Estas prácticas tienen la consideración de infracciones leves y contemplan sanciones de hasta 750 euros.

"Se trata de mentalizar en uso responsable del agua", ha dicho, asegurando que "me encantaría poder decir pongamos agua en la zona de lavado de pies, etcétera, para evitar cualquier situación de incomodidad de los vecinos, pero pedimos la colaboración de todos". "Sabemos del espíritu cívico de los malagueños y supongo del espíritu cívico de los de fuera", ha concluido el regidor malagueño.