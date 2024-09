El alcalde de Málaga: "La movilidad sostenible es un gran desafío en los espacios urbanos e interurbanos"

MÁLAGA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado que "la movilidad sostenible es un gran desafío en los espacios urbanos e interurbanos que crecen y que tenemos que ofrecer soluciones" desde todas las combinaciones posibles, "entre autobús urbano, interurbano, ferrocarril, metro, etcétera".

De la Torre ha participado este viernes en la inauguración de la 30 edición del Congreso nacional de la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC Movilidad Sostenible), que se celebra en Málaga y se centra en la inteligencia artificial (IA).

Al respecto, el regidor ha destacado la actualidad de esta temática y ha apostado por ver "cómo aplicarla y sacarle ventaja" y estudiar "la organización y planificación del transporte, los coches y autobuses conectados donde puede ser útil".

Preguntado por el sistema BRT (autobús de tránsito rápido), el alcalde ha asegurado que "siempre hay que estudiar todas las fórmulas técnicas y los avances que se hayan visto en otras ciudades"; aunque ha apuntado que "el problema nuestro es muchas veces el tamaño de nuestras calles, no son de la amplitud necesaria". "No está excluido, pero no hay una planificación", ha dicho.

Por su parte, el presidente de ATUC Movilidad Sostenible, Miguel Ruiz, también gerente de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), se ha mostrado convencido de que van "a superar los 50 millones de viajeros" en los autobuses malagueños y ha destacado que "por ahora el gran sistema de transporte de Málaga sigue siendo la EMT sin ninguna duda", ya que, ha precisado, llega "al 95% de toda la ciudad; es decir, el 95% de los vecinos tiene una parada a menos de 300 metros".

Ruiz ha señalado que el reto es seguir con la electrificación y ha considerado que "todo lo que hemos hecho con los autobuses eléctricos ha sido un éxito", apuntando que "ya una parte importante de la flota de Málaga es ecológica". Sobre todo, ha señalado, el objetivo es "culminar las nuevas instalaciones de los Prados".

4.000 MILLONES DE PERSONAS TRANSPORTADAS A NIVEL NACIONAL

A nivel nacional, el presidente de ATUC Movilidad Sostenible ha destacado que "este año vamos a superar muy ampliamente los 4.000 millones de personas transportadas, o sea, en el conjunto de todos los trenes, tranvías, metros, autobuses del país, en el ámbito urbano y metropolitano". "Es un sector realmente muy importante en la economía nacional, su importancia es indudable", ha dicho.

Respecto a la IA, Ruiz se ha mostrado convencido de que, "al igual que al resto de otros sectores productivos, nos va a cambiar la vida, va a cambiar el modo en que nos comportamos, el modo en que prestamos el servicio a los clientes, a los ciudadanos y tenemos mucho que aprender", por lo que han llevado al congreso "a los mejores expertos".

Asimismo, ha asegurado que se ha vuelto a debatir "el gran problema que tiene el sector del transporte urbano y metropolitano que es la financiación" y ha recordado que España "es el único país de Europa que no tiene una ley, no tiene un marco normativo, no hay un sistema"; mientras otros países sí lo tienen, citando a Francia, Italia, Alemania y Reino.

En este punto, ha asegurado que desde la patronal "estamos expectantes porque hay un proyecto de ley de movilidad sostenible cuyo título cuarto pues es precisamente financiación del transporte urbano y metropolitano y creemos y queremos que esto se apruebe ojalá que este otoño".

"Con eso contaríamos con un marco estable", ha dicho, apuntando la importancia de que "en este momento está en debate nacional e internacional, porque es un tema de la Unión Europea, el Fondo del Clima, el fondo de descarbonización, que va a tener cantidades milmillonarias".

"Es lo que el sector viene pidiendo, le pedimos tanto al Ministerio de Transportes como al de Hacienda, que una parte de ese Fondo del Clima venga para financiar el transporte urbano", ha asegurado Ruiz, quien ha esperado que les "hagan caso y que en la medida en que eso sea así, ese fondo de descarbonización, qué mejor que dedicarlo al transporte urbano y metropolitano para que podamos seguir mejorando, incrementando los servicios".

Para el presidente de ATUC, "el transporte urbano y metropolitano de España es muy bueno, sin ninguna duda, estamos a la altura de cualquier país europeo, pero estamos infrafinanciados con respecto al resto de Europa y por fin es posible que tengamos este marco normativo y además con una dotación económica proveniente del Fondo de Descarbonización".

Sobre esta financiación, el alcalde de Málaga ha indicado que en España "los esfuerzos que se hacen de la Administración central o autonómicas no están a la altura del desafío que tenemos", mientras que otros países como en Francia "empezaron casi 60 años con este tema".