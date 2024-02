El alcalde de Málaga: "No entendemos que no se doten de los medios adecuados" a la Guardia Civil

MÁLAGA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha dicho este lunes que "todos nos sentimos solidarios" con la Guardia Civil española tras la muerte de dos agentes de la Benemérita el pasado viernes en el puerto de Barbate (Cádiz) y ha mostrado "condena absoluta" a "los que han causado el asesinato de estos dos servidores de España, de la ley, en definitiva, del cumplimiento de la norma y de la salud pública".

Además, ha pedido que se dote a la Guardia Civil de medios: "No entendemos que no se tengan los medios, no se dote de los medios adecuados".

Así lo ha señalado De la Torre tras ser cuestionado por los periodistas tras participar, junto a la Corporación municipal, en un minuto de silencio en memoria de los dos guardia civiles asesinados en Barbate mientras prestaban servicio.

"Todos nos sentimos solidarios con la Guardia Civil española desde que se tuvo la noticia del viernes", ha señalado De la Torre, que ha expresado la "admiración y nuestro apoyo a todos los efectivos de la Guardia Civil, muy especialmente a los que están en esa línea complicada y hasta peligrosa, como se ha visto en Barbate, de lucha contra el narcotráfico".

Ha insistido en que "no entendemos que no se tenga los medios, no se dote de los medios adecuados" y ha incidido en que se tiene que tener "previsto y resuelto" desde "hace tiempo" el reparar las lanchas especiales del instituto armado "con rapidez", lamentando que "las lanchas especiales que la Guardia Civil tiene estén averiadas y no se reparen". "Hay una gran diferencia entre los medios que tienen los narcos y los que tiene la Guardia Civil", ha señalado.

Además, ha agregado que "tenemos que tener también una acción, entiendo, de legislación, punitiva, para que sean más eficaces todos estos esfuerzos que se hacen".

"Creo que es un gran reto, un gran desafío, el que a un Estado democrático de derecho como es España se le hace desde todo este tráfico de drogas desde Marruecos hacia España". Por lo tanto, ha sostenido, "hay que actuar con una mayor eficacia desde el Gobierno en ese sentido y dotar de los medios a la Guardia Civil, que ahí se ha sentido víctima de esa diferencia de medios".

Por otro lado, se ha referido, asimismo, a las declaraciones de la fiscal antidroga de Cádiz y ha sostenido que "llama la atención" que "haya dicho esa afirmación, la hace desde un conocimiento profundo del tema. Por lo tanto, nos sentimos más solidarios todavía con la Guardia Civil que está luchando con los medios inadecuados, no suficientes para hacer frente con eficacia".