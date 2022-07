El alcalde de Málaga pide responsabilidad a patronos de Fundación Unicaja y les recuerda "gran consenso" sobre Domínguez

MÁLAGA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha pedido a los patronos de la Fundación Unicaja "responsabilidad" en su forma de actuar y les ha recordado el "gran consenso" que existe sobre el nuevo presidente de la entidad, Jose M. Domínguez; instando a "facilitar su gestión y trabajo a efectos de que Unicaja Banco no desconecte del territorio en el que nació".

Así ha respondido De la Torre, en declaraciones a los periodistas, tras ser cuestionado por el hecho de que no se pudiera celebrar este pasado lunes una reunión del patronato de la fundación, que iba a ser importante para el futuro de Unicaja Banco, por falta de cuórum.

Para el regidor, ese "gran consenso político y ciudadano" sobre Domínguez "debe influir en la postura de los patronos para facilitar su gestión y su trabajo a efectos de que Unicaja Banco no desconecte del territorio donde nació", apuntando que, "aunque hoy engloba también Liberbank, el más potente en proporción es Unicaja Banco y no puede quedar como desconectada del territorio".

"Esa postura o estrategia que estoy seguro que querrá seguir Domínguez no debe encontrar más que apoyo de todos los patronos, y no obstáculos, ausencias y, por tanto, bloquear una reunión porque no hay cuórum", ha dicho De la Torre, quien ha insistido en que "no es ese el camino que deben tener los patronos cuando ha habido un consenso sobre una persona que esperamos de ella, y hay que apoyarla, que cambie absolutamente la estrategia que tuvo el anterior presidente", Braulio Medel.

El alcalde ha esperado que "conforme los estatutos de la fundación permitan ir renovando patronos, se irá haciendo" pero mientras, ha señalado, "los actuales tienen que trabajar con sentido de responsabilidad y de fidelidad al compromiso que adquieren cuando son nombrados para una entidad que es Unicaja Banco de siempre, que no puede ser desnaturalizada por esa alianza que hizo la fundación con Medel al frente con Liberbank", incidiendo en que esta última es "la entidad débil, que tenía algunos problemas y con una proporción de presencia menor que Unicaja".

Por su parte, la concejala delegada de Cultura y portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Noelia Losada, se ha expresado en el mismo sentido y ha señalado que "estas maniobras torticeras no ayudan para nada en que el banco continúe, se regenere el patronato y pasemos a una transición ordenada de una persona como es Domínguez, que cuenta con un gran prestigio tanto dentro del mundo económico como académico y de sus propios empleados".

"Es una persona intachable, que ha sido elegida con un consenso absoluto, ni una sola crítica; y no puede ser que los núcleos de poder anteriores quieran seguir conservando este poder con este tipo de maniobras nada estéticas, pero sobre todo nada útiles", ha dicho Losada.

Ha explicado que "se trata de que la entidad sea cada vez más grande y vuelva a tener su seno de poder donde siempre lo tuvo que tener, que es en Unicaja". "Censuro, critico y llamo a la reflexión del comportamiento que están teniendo estos patronos", ha finalizado.