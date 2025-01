El alcalde de Málaga, seguro de que 2025 será "un año muy bueno" y se avanzará ante nuevos retos como la vivienda

MÁLAGA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ha mostrado seguro de que 2025 que acaba de comenzar "será un año muy bueno en todos los sentidos" y ha señalado que "vamos avanzando la ciudad, hay nuevos desafíos, nuevos retos, como es el tema de la vivienda".

En declaraciones a los periodistas, De la Torre ha recordado su mensaje de cierre de año en el sentido de que "hace falta tener más oferta, tanto en venta como alquiler" de vivienda. "Y a ello dedicaremos esfuerzo", ha asegurado.

"Y tienen que dedicarlo todas las administraciones, de una manera muy clara, en cuanto a la agilidad de los trámites urbanísticos, que son uno de los elementos claves para tener suelo finalista cuanto antes", ha apuntado el regidor, quien ha considerado que es "un gran desafío el que tenemos por delante en el 25".

También se ha referido a la "dinámica tecnológica de la ciudad" y ha considerado que el desarrollo cultural y del turismo "va muy bien y la ciudad cada vez va mejor"; y ha recordado "la importancia de la educación porque es la clave del progreso de un territorio". Y ahí es donde tenemos que aplicarnos entre todos a que dediquemos esa atención necesaria", ha apostillado.

Por otro lado, cuestionado por la cancelación este pasado martes de un festival de música electrónica, ha recordado que "como no tenía la autorización correspondiente, no podía celebrarse. Se le comunicó tres veces por la Policía, en días previos que no podía tener lugar y que debían de avisar a las personas que habían comprado entradas de que no iba a tener lugar".

De la Torre ha afirmado que "es la responsabilidad de los organizadores comunicarlo o no comunicarlo". "El Ayuntamiento cumplió con su obligación, que era exigir los trámites necesarios, exigirlo en tiempo y desde el área correspondiente, el Área de Comercio, transmitir a la Policía Local que no tenía autorización", ha incidido.