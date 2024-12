El alcalde de Málaga valora la licitación del estudio de viabilidad del tren litoral e insiste en mejoras del C-1

MÁLAGA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha saludado el anuncio de licitación por 1,2 millones de euros el estudio de viabilidad del tren de la Costa del Sol, aunque ha reconocido que le hubiera gustado haberlo visto "a principios de este año, no al final, al límite que tenía el año". Además, ha insistido en que "tiene que estudiar el Ministerio con rapidez cómo sacarle más partido al C-1" --Cercanías--.

Así lo ha señalado De la Torre tras ser cuestionado por los periodistas, al tiempo que ha recordado que eso está "anunciado hace ya de semanas, yo ya sabía de ese tema...". No obstante, ha dicho que "no cabe duda" de que "es un tema importante", pero "no es la primera noticia, es la segunda o tercera noticia sobre el particular" y, "por tanto, lo saludo en términos positivos".

Eso sí, ha incidido en que "lo que me hubiera gustado es haberlo visto a principios de este año, no a finales del año, al límite que tenía el año", ya que "estos estudios llevan su tiempo".

De igual modo, ha explicado, entre otros, que "lo plantean de Nerja a Algeciras" pero "ya señalan que algunas zonas serán más claramente favorables a que sea viable en una primera fase". También ha aludido a que será "el típico proyecto que tendrá, al final, fases, como es natural" en todo el conjunto, ya que son algo más de 100 kilómetros por lo que "irían enfocando las fases que tuvieran una demanda mayor y una mayor sostenibilidad económica para hacerlo".

De la Torre también ha valorado el estudio para mejorar el Cercanías C-1, sobre lo que ha recordado "está saturado". "Tiene que estudiar el Ministerio con rapidez cómo sacarle más partido al C-1", ha dicho y ha puesto como ejemplo que "vagones de dos niveles se utilizan en muchas Cercanías ya en Europa y algunos en España, y la posibilidad de alargar la estación para que los trenes sean más potentes en cuanto al público puede mover", ha incidido.

El regidor ha vuelto a recordar que "hoy por hoy" es "el menos costoso o más rentable de toda España, y eso es una realidad que está ahí, con una ocupación altísima".

Por lo tanto, ha incidido, "esto sería la primerísima fase, que ni siquiera hay que esperar a que el estudio se haga", porque "ya se sabe que hay una necesidad de mejorar el C-1 que está en paralelo a los estudios que se hagan para estas ampliaciones hacia Algeciras y Nerja".

Por último, ha deseado "el mayor de los éxitos" del estudio de "que tenga unas conclusiones muy claras de que es plenamente viable si no en su totalidad de entrada en la parte que sea más claramente y luego nosotros en fase sucesivas", ha concluido.