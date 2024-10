Alumnos de Arte de El Pinar reinterpretarán la obra de José Antonio Diazdel en un taller experimental

MÁLAGA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alumnos de Arte del Colegio El Pinar, en el municipio malagueño de Alhaurín de la Torre, reinterpretarán la obra de José Antonio Diazdel en un taller experimental dirigido por el propio pintor.

Pintar con José Antonio Diazdel, crear a partir de sus consejos, directrices y hacerlo a través de su forma de entender la realidad es el escenario que tienen ante sí en el curso que acaba de iniciarse los estudiantes del Bachillerato artístico del citado centro.

En concreto, los jóvenes de primero y segundo van a tener la oportunidad, en apenas un par de semanas, de dar un paso único en su itinerario académico, para participar de la mirada "siempre singular, genuina y única" de este polifacético artista cuyo estilo no deja indiferente al observador/espectador y cuya ingente obra ha recorrido las galerías de medio mundo, con muestras en ciudades de Estados Unidos -Chicago, Aspen o Miami, entre otras-; pero también en capitales como Londres, Eindhoven o Tokio, convirtiéndose en uno de los artistas malagueños con una mayor y más amplia trayectoria en el extranjero.

Se trata del primer proyecto de colaboración educativa que lleva a cabo en su dilatada carrera. En la antesala del arranque oficial del proyecto ha confesado que espera que su colaboración "sea interesante" para los futuros profesionales de Arte.

Así, inicia este taller creativo "con ilusión, pero también con una mezcla encontrada de sensaciones, pues hasta ahora siempre me había resistido a entrar en el aula. Asumo el reto con la mente abierta porque estoy seguro de que los alumnos me van a sorprender y también con la expectativa de ver lo que ellos pueden aportarme a mi también. Si te soy sincero, incluso espero que alguno se salga de la norma, que es lo que más me gusta", ha explicado el creador en uno de los bancos de la finca 'El Portón' de Alhaurín de la Torre.

TEMPORALIZACIÓN

La iniciativa, que dará comienzo en apenas dos semanas, se llevará a cabo a lo largo de tres fases que coincidirán con cada uno de los trimestres del año académico y en las que, tras una primera acción de planteamiento y formulación de objetivos, los jóvenes tendrán que ponerse manos a la obra para entrar de lleno en los motivos, temas, estilos y técnicas con las que se expresa el artista y que le han hecho llevado a marcar un estilo propio.

Así, en la primera sesión, que tendrá lugar en la penúltima semana de este mes; José Antonio Diazdel presentará su trabajo a los estudiantes, exponiendo las claves más destacadas que rigen su labor creativa. Se someterá a las cuestiones que los alumnos y alumnas quieran plantear y dará las directrices para que éstos puedan comenzar a trabajar en sus propias creaciones.

Diazdel explicará las técnicas, estilo y métodos de trabajo; para finalizar con la propuesta de originales sobre los que los estudiantes deberán iniciar su propio camino creativo.

La segunda parte del proyecto se desarrollará entre enero y marzo. Los alumnos presentarán sus propios trabajos; que serán valorados por el artista, que dará las directrices necesarias para la mejora o rectificación de originales. Esta fase se centrará en la realidad expositiva. El pintor hablará sobre las claves que llevan a exponer la obra en una galería. A

Al hilo de este proceso, asegura el creador que si bien se trata de uno de los pasos más importantes para un artista, también es el que más le inquieta: "Te exhibes a ti mismo y nunca sabes cómo el público te va a mirar. Hay que acostumbrarse a ello, aunque para mi y después de tantos años, continúa siendo difícil", ha apuntado.

Este planteamiento conecta de manera directa con la tercera fase, que es la que llevará a la conclusión del proyecto; que terminará con una exposición de las obras de los estudiantes. El reto de llevar el trabajo a la muestra incluirá la creación de material específico como catálogos, piezas publicitarias, invitaciones, etcétera.

El cierre de este taller artístico, "pionero en el ámbito de la educación malagueña", será la inauguración de la propia exposición, a la que se invitará a familias, creadores, así como a representantes institucionales del ámbito de influencia del centro.

PERDER EL MIEDO AL ARTE

"Creo que se puede hacer mucho desde el ámbito de la formación y de los centros educativos por el Arte. Pese a lo que hemos avanzado, en España continúa siendo difícil que te valoren como artista. Mi objetivo es que los jóvenes crean en lo que hacen y, de alguna manera, le pierdan el miedo a expresarse a través del Arte", ha explicado Diazdel en la previa al arranque del taller.

Se trata de una reflexión que completó con la idea de que el arte es un hecho "vivo y, en contra de lo que a veces se piensa o se dice, ni mucho menos está todo inventando. Es aquí donde los jóvenes tienen un papel clave; pues son los que aportan aire fresco y nuevos puntos de vista. Lo observo cada día a través de la redes sociales, que me llevan a ver que se hace en todos los lugares del mundo".