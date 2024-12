Álvarez (UGT) insta a llegar a "grandes acuerdos de Estado" y a un cambio en la política de vivienda

MÁLAGA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha instado a llegar a "grandes acuerdos de Estado" porque España "necesita que podamos abordar, no desde una perspectiva de un solo Gobierno o de una sola fuerza política o de dos, el futuro de las cuestiones más importantes", al tiempo que ha apostado por un cambio en la política de vivienda.

En su intervención en la clausura del 29 Congreso Federal de UGT FICA, que se ha celebrado en Málaga, Álvarez ha asegurado que "solo las políticas que duran en el tiempo, solo las políticas en las que hay una implicación del conjunto de las fuerzas políticas, finalmente dan a nuestro país la posibilidad de avanzar en esos retos".

Por eso, ha asegurado que la dirección confederal del sindicato estará "para que esa Ley de Industria sea una ley de país", que sirva también si hay un cambio de Gobierno, y ha considerado que desde el punto de vista de la industria "nunca se han conciliado tantas cuestiones favorables para poder hacer ese gran acuerdo y para poder hacer ese gran desarrollo industrial de España".

"Porque lo tenemos casi todo, tenemos la gente, las mujeres y los hombres formados y que tenemos que formar más; tenemos el sol, el aire, la energía, por tanto, que nos tiene que permitir que podamos desde ese punto de vista competir en las mejores condiciones", ha asegurado Álvarez.

Ha considerado que el país "necesita una economía más diversificada, no puede depender solo de un sector, no puede tener esa inclinación que está teniendo en los últimos años fundamentalmente al sector servicios, y si me permitís, de manera exagerada, al turismo, que genera grandes dificultades, no solo de convivencia, sino también desde el punto de vista medioambiental".

Así, ha apostado por "conseguir un cambio por lo que hace referencia a las políticas de vivienda". "Hoy la vivienda no sólo es un problema gravísimo desde el punto de vista de emancipación de los trabajadores y las trabajadoras, no sólo es un problema gravísimo desde el punto de vista de las clases sociales a las que nosotros representamos, sino que es un gravísimo problema para la economía española", ha dicho.

Al respecto, ha lamentado que "no vamos a poder tener trabajadores y trabajadoras en las zonas de nuestro país donde los necesitamos, porque si no hay vivienda, no hay posibilidad de que las personas trabajadoras puedan acudir a esos sitios para poder trabajar".

"No vamos a permitir que las personas vuelvan a vivir en barracas ni debajo de puentes para trabajar", ha advertido Álvarez, quien ha insistido en "solventar los problemas de vivienda que hay en nuestro país. Si alguien piensa que vamos a volver a la esclavitud está absolutamente equivocado".

Dentro de los acuerdos, también se ha referido a la migración y ha enviado a los presidentes de las comunidades autónomas y al propio presidente del Gobierno "un mensaje de que, por favor, se pongan de acuerdo y que seamos capaces de dar una solución humana a los miles de niños que están en Ceuta, en Melilla y en Canarias". "Es una vergüenza que no seamos capaces de hacer un acuerdo político que permita que los distribuyamos en nuestro país", ha criticado.

"Solo tenemos que acoger, que formar, son el futuro también de nuestro país", ha asegurado Álvarez, quien ha lamentado que "el racismo, la xenofobia, esta política de la ultraderecha que nos está comiendo nos está impidiendo ver que hay que ver a las personas desde una perspectiva humana". "Vergüenza siento de escuchar a un diputado del Parlamento de Andalucía hablar de la mierda que viene del norte y del sur. Ellos sí que son una mierda", ha dicho.

El líder de UGT ha recordado al ministro de Industria, que estaba presente en el acto, que está pendiente el contrato relevo, del que ha dicho quieren que vea la luz antes de que acabe este año, "cuanto antes, mejor; no podemos esperar al año que viene". Y ha apuntado que en UGT "hemos hecho los deberes".

También ha considerado que las políticas salariales son "fundamentales" y ha instado a hablar de ello y de la subida del Salario Mínimo Interprofesional porque este "se ha convertido en un motor para la subida del conjunto de los salarios en nuestro país".

Ha admitido que se ha avanzado "de manera extraordinaria" en la reforma laboral y que la contratación indefinida "empieza a ser la norma", aunque ha señalado que "hay algunas cosas que tenemos que arreglar todavía" en relación con estos temas, por lo que ha abogado por "continuar trabajando para mejorar las condiciones de los compañeros y las compañeras".

Para Álvarez, "hay que reducir la jornada a través de la negociación colectiva y la hay que reducir desde la perspectiva general del país". "Las 37 horas y media son irrenunciables para la UGT, las vamos a perseguir por tierra, mar y aire", ha apuntado.

Ha dicho que el lunes irá a Waterloo para reunirse con Carles Puigdemont. "Yo no he oído a nadie, es más, seguro que la mayoría no lo sabéis, rasgarse las vestiduras ni criticar que el presidente del Fomento del Trabajo, vicepresidente de la CEOE, se haya ido a reunir con Puigdemont en plena campaña de elecciones", ha dicho.

"¿Alguien piensa que nosotros no vamos a defender los intereses de los trabajadores y las trabajadoras donde sea y con todos los instrumentos que tengamos en nuestra mano? Vamos a ir, lo vamos a hacer, y vamos a intentar que la CEOE vuelva a la mesa de negociación", ha aseverado el líder de UGT.

Además, ha asegurado que "no sólo vamos a hablar con Puigdemont de la reducción del tiempo de trabajo a 37 horas y media, vamos a hablar de las políticas que queremos que se aprueben en el Congreso de los Diputados, que no queremos que esta legislatura sea una legislatura muerta, que hay que aprovechar la gran ventana de oportunidad que tenemos por delante para continuar transformando la sociedad, para poder continuar solventando los gravísimos problemas".

Una ley de prevención de riesgos laborales que se adapte a la nueva situación del país en relación con las nuevas tecnologías y las pensiones han sido otros temas mencionados por Álvarez, quien también ha defendido que "es necesario para el país que las eléctricas paguen impuestos".

Por otro lado, ha dicho que Europa "necesita abordar su estrategia de defensa y nosotros, como país, tenemos una gran oportunidad porque la industria de la defensa deja mucho valor añadido y, además, sirve para desarrollar la inmensa mayoría, no solo de los sectores industriales, sino también todo lo relacionado con la salud".

Ha reivindicado el "orgullo" de ser de la UGT y ha asegurado que "en los sectores donde el sindicato tiene una fuerte implantación, muchos de ellos de esta federación, hay mejores condiciones de trabajo desde todos los puntos de vista, de salud, de jornada, para las trabajadoras y los trabajadores".

Así, Álvarez ha señalado que "lo que hace perdurar los derechos, lo que hace conquistar los derechos es la organización de las trabajadoras y los trabajadoras, es la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores durante 136 años de historia", aunque ha reconocido que "obviamente, no es lo mismo un gobierno que otro".

Ha considerado que "en buena parte el éxito de estos últimos cuatro años radica en que hemos sido capaces no sólo de preocuparnos de las cosas que afectan a los trabajadores y a las trabajadoras, sino de darles solución a una parte importantísima de los problemas" y ha querido reconocer el trabajo del Gobierno.

Al respecto, ha dicho al ministro de Industria que "sin este Gobierno de España, este Gobierno plural de izquierdas, eso no hubiera sido posible" y ha dejado "absolutamente claro la disposición que tiene nuestra organización para trabajar de manera más amplia, más transversal".