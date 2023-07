Anastacia, la reina del soul, actúa el próximo miércoles en el Starlite Occident de Marbella

MARBELLA (MÁLAGA), 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El festival Starlite Occident, en Marbella (Málaga) recibe el próximo miércoles, 12 de julio, a la cantante estaounidense Anastacia, coniserada la reina del soul. El auditorio de la cantera de Nagüeles albergará la actuación enmarcada en su 'I'm Outta lockdown 22nd Anniversary tour'.

Anastacia, que posee una de las voces más reconocibles de nuestro tiempo, regresa al 'festival boutique', tras el éxito de su visita en 2017, y ofrecerá a sus seguidores un concierto único en nuestro país, que no dejará a nadie indiferente.

Es una de las estrellas más brillantes de las últimas décadas. Su voz y mezcla de estilos musicales la ha llevado a crear su propio estilo, al que ella misma denominó 'sprocko, una combinación de pop, rock y soul que la ha llevado a ser conocida también como la reina de este particular estilo.

Anastacia está de celebración. Su exitosa carrera cumple 23 años, tiempo en el que ha vendido más de 30 millones de discos en todo el mundo y recibido múltiples reconocimientos que avalan su trayectoria profesional en la música.

La artista cuenta con una decena de álbumes publicados, entre los que destacan grandes hits universales como 'I'm Outta Love', 'Left Outside Alone', 'Paid My Dues', 'One Day In Your Life', 'Stupid Little Things' or 'Caught In The Middle', entre otros muchos.