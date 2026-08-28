Archidona (Málaga) recupera el festival Porra Flamenca con actuaciones de Rocío Luna, 'El Canario' y Araceli Campillos

Cartel de la Porra Flamenca de Archidona 2026 - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha anunciado que este sábado, día 29, el municipio de Archidona (Málaga) recuperará uno de sus eventos culturales más tradicionales; el festival Porra Flamenca. A partir de las 21,30 horas, el Paseo de la Victoria se convertirá en un escenario flamenco con las actuaciones de Rocío Luna, Miguel Ángel Lara 'El Canario' y Araceli Campillos, con David de Ana a la guitarra y Ana Pastrana al baile.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente de Gestión Económica Administrativa de la Diputación de Málaga, Manuel Marmolejo, junto al alcalde de Archidona, Manuel Almohalla, durante la presentación de este evento que, según ha recordado el alcalde, se remonta al año 1970.

Junto a ellos han estado Pablo Fernández Sanjuán, hermano mayor de la Cofradía del Huerto de Archidona; y Francisco Medina, representante de la cofradía, que es la entidad organizadora del evento.

La Porra Flamenca nació de la mano de José Luis Ortiz Nuevo, vecino del municipio, quien había fundado la Peña Flamenca 'Niño de Archidona'. Desde la peña se promovió un festival de verano que recibiría el nombre de 'Porra Flamenca' siguiendo la estela de otros festivales y eventos ya consolidados, como el Potaje de Utrera, la Caracolá de Lebrija o el Gazpacho de Morón.

El festival consistió primero en un concurso de letras flamencas para un estilo determinado seguido de un concurso de cante con el mismo estilo. La primera Porra de Archidona giró en torno a las seguiriyas.

Este 2026, Archidona recupera esta tradición y organiza una nueva edición de su festival, una iniciativa que cuenta con el impulso de la Diputación, institución que, tal y como ha recordado su vicepresidente, "apuesta de manera transversal por la preservación y la puesta en valor de las distintas tradiciones de la provincia".

Así, además de promover la cultura, el folclore y las festividades a través de sus delegaciones de Cultura y de Territorio Sostenible, se impulsa la gastronomía popular desde la marca Sabor a Málaga, o los oficios artesanales a través de la Delegación de Empleo y Formación y del centro de innovación social La Noria.