Arranca el lunes una nueva edición de 'Abucine' con proyecciones gratis en diez municipios de Málaga

MÁLAGA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga estrena una nueva edición del ciclo intergeneracional de verano 'Abucine', una actividad que servirá para estrechar lazos entre abuelos y nietos, coincidiendo con la época estival, en la que, en muchos casos, los mayores se tienen que hacer cargo de ellos.

La localidad malagueña de Humilladero acogerá este lunes, 7 de agosto, la primera película, y posteriormente seguirán las proyecciones en otros municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia durante este mes, han señalado desde la Diputación en un comunicado.

El diputado de Mayores, Educación y Juventud, José Santaolalla, ha destacado que 'Abucine' tiene como principal objetivo "promover la unión intergeneracional en favor de la integración y los valores familiares".

De igual modo, ha recordado que esta iniciativa se enmarca en el Plan contra la Soledad de las Personas Mayores que la institución provincial promueve en los últimos años entre los mayores de 65 años de los municipios menores de 20.000 habitantes.

Los títulos seleccionados para esta segunda edición de 'Abucine' son: 'El rey león', 'Padre no hay más que uno', 'Padre no hay más que uno 2. La llegada de la suegra', 'Campeones', 'Las aventuras del doctor Dolittle', y 'El jardín secreto'.

En cuanto al calendario han recordado que este lunes, 7 de agosto, en Humilladero (piscina municipal) se proyecta la película 'Campeones'; el 8 de agosto, en Alcaucín (Centro de Arte), 'El jardín secreto'; el 9 de agosto, en Alfarnate (plaza de Nuestra Señora del Pilar), 'El Rey León'; el 21 de agosto, en Archidona, (explanada del Silo, avenida Llano de Pablo Picasso) 'Las aventuras del doctor Dolittle'; el 22 de agosto, en Algarrobo (Playa Mezquitilla), 'Campeones'; y el 23 de agosto se proyectará en Cartajima (plaza Virgen del Rosario) 'El jardín secreto'.

Posteriormente, el 28 de agosto, en Cortes de la Frontera (plaza de toros), 'Padre no hay más que uno'; el 29 de agosto, en Benalauría (plaza del Teniente Viña), 'Padre no hay más que uno 2. La llegada de la suegra'; el 30 de agosto, en Tolox (plaza Alta), 'Campeones'; y el 31 de agosto, en Moclinejo (plaza de España) se proyectará 'Padre no hay más que uno'.

Por otro lado, José Santaolalla ha recordado que, dentro del Plan contra la Soledad de las Personas Mayores, en el mes de julio se desarrolló una nueva edición de La Gramola, el guateque playero organizado por la Diputación de Málaga para personas mayores de 65 años de municipios menores de 20.000 habitantes en el que participaron casi 2.000 personas.

Asimismo, entre marzo y abril se desarrolló la tercera edición del Plan de fomento a la lectura de las personas mayores, una biblioteca itinerante de la Diputación que ha repartido más de 4.100 libros de autores muy variados entre los mayores de 65 años de municipios pequeños.