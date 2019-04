La autopsia determina que Julen murió por la caída en el pozo

Actualizado 15/04/2019 13:34:51 CET

MÁLAGA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El informe definitivo de autopsia realizado a Julen, el niño de dos años que fue encontrado sin vida 13 días después de caer a un pozo de Totalán (Málaga), señala que el pequeño murió por la caída en el agujero. Además, los forenses descartan tajantemente que en el fallecimiento incidiera la acción de la piqueta utilizada en las labores de rescate.

Julen cayó el domingo 13 de enero a un pozo de tan sólo 25 centímetros de diámetro y de algo más de 70 metros de profundidad. Su cuerpo fue encontrado a las 01.25 horas de la madrugada del sábado 26 de enero por los equipos de rescate que lo buscaban desde el momento del suceso; y a las 03.29 horas se logró subirlo a la superficie.

Según han indicado fuentes judiciales a Europa Press, los forenses indican en su informe, de 25 páginas, que la muerte del pequeño se produjo alrededor de las 13.50 horas, a los "pocos minutos" tras la precipitación, y apuntan que la causa del fallecimiento fue por traumatismo craneoencefálico y raquimedular, presentando dos fracturas, una en la zona occipital y otra en la región temporal izquierda.

Además, los especialistas apuntan que no se trató de una caída libre, sino frenada por la fuerza de rozamiento de la ropa y salientes del pozo, y argumentan en su informe el por qué descartan que la piqueta utilizada en el rescate causara la muerte --como apunta un informe de la defensa del dueño de la finca, investigado en esta causa--, indicando los forenses, entre otros motivos, que ese objeto se comenzó a usar casi cuatro horas después de la muerte.

Además de ese motivo fundamental, los cuatro expertos que firman el informe son tajantes y aseguran que no pudo otro objeto ajeno al pozo, como la piqueta, producir las lesiones que presentaba, ya que no han observado fracturas en el plano superior de la bóveda craneal, han indicado las mismas fuentes.

Respecto a la fractura en la zona izquierda, indican que la cabeza del pequeño no tenía inclinación como para que la piqueta impactara, además de que no es de entidad y el hundimiento no es muy pronunciado; por lo que creen más factible que esta lesión lateral se produjera por un saliente de las paredes del pozo.

Los forenses requirieron al Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga, que lleva el caso, que les proporcionaran de cara a realizar este informe definitivo de autopsia toda la información existente sobre las características del pozo y las actuaciones para el rescate y extracción del pequeño que pudieran haber afectado al cuerpo. Además, también se les facilitó el informe técnico aportado por la defensa del investigado, David Serrano, sobre el uso de la piqueta.

En dicho informe, encargado por la defensa a un arquitecto que colabora con el despacho de abogados, se apuntaba a que podría ser el uso de una piqueta en las primeras horas del rescate lo que explicara las heridas, considerando que alguno de los diez impactos que hubo --el primero a las 17.29 horas-- era lo que "pudo producir las heridas en la cabeza y craneo". También se decía que tras extraer ese objeto por última vez se recogiesen de su extremo pelos del menor.

Ahora, tras un análisis exhaustivo de todo este material, los forenses han concluido que el motivo inmediato de la muerte fue un traumatismo craneoencefálico y raquimedular y que "la causa fundamental del fallecimiento fue precipitación", apuntando que el tiempo de supervivencia del pequeño "fue corto", siendo la hora de la muerte tres horas y 40 minutos antes de que se comenzara a utilizar la piqueta.