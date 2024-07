La autora Medi Parlop publica su libro 'Ángel híbrida', una obra fantástica "sobre ángeles y demonios"

ALMERÍA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Medi Parlop es el seudónimo que Remedios Pareja López utiliza para escribir en este caso su obra 'Ángel híbrida', una novela de fantasía y ficción en la que aborda una historia "sobre ángeles y demonios".

"Lo escribí para que fuese leído como a mí me gusta hacerlo. Me cansan las historias con tanta quietud, que no avanzan mucho, me llego a aburrir. Todo lo que plasmé en el libro tenía que estar ahí, ni una página más ni una página menos, pero nunca por el simple hecho de rellenar hojas en blanco. Ahora sigo escribiendo la segunda parte", ha explicado la autora en una nota de la editorial Círculo Rojo.

Según el sello de autoedición, la novela está "orientada a todos los públicos, en especial a los que le cautiven los ángeles, demonios y seres mitológicos".

Así, el lector va a encontrar, según las palabras de la propia autora, "cómo una madre es incapaz de sentir cariño por su hija recién nacida (un ángel encarnado) y como un ser infernal puede llegar a amarla tanto o más que si la hubiera parido".

En la novela también aparecen "seres corruptos, demoníacos, extravagantes, con la cordura al límite" y cuenta con "un toque de humor y locura" y con "mucho amor por parte de la protagonista y un mensajero de Lucifer, aunque disputan mucho".

La obra habla de "la noche apocalíptica en que nació y salvó al mundo, Yanel, como pensaban llamarla sus progenitores (un ángel caído llamado Neizan y un ángel encarnado en la tierra llamada Mélisse), fue robada por la diablesa Kayra, que tenía por misión entregársela a Lucifer. Kayra llamó a la pequeña Alessandra y le puso el apellido familiar: Wise".

Años después, según ha abundado la editorial en la sinopsis de la obra, "Alessandra y su madre Kayra viajan desde California a España, a un pueblo de Málaga situado entre el mar y la montaña, donde ambas poseen una mansión medieval".

"Alessandra conocerá a Elkan Hunter en la noche de San Juan, al hacerle una fotografía en medio de un concierto, pues la joven tiene por costumbre fotografiarlo todo y a todos sin sus permisos. A Elkan no le hace ninguna gracia que lo fotografíe sin su consentimiento, aunque él no está allí por casualidad, ya que es uno de los mensajeros de Lucifer y tiene el deber de vigilar y contarle todo lo que hace la híbrida, pues en el cielo y en el infierno ansían tenerla, pero sin un cuerpo físico".

Así, la atracción que surge entre Elkan y Alessandra "es tan fuerte que no pueden estar lejos el uno del otro ni un solo instante, aunque casi siempre terminan discutiendo".

Remedios Pareja López nació en Málaga y reside en la zona Axarquía. Escribe con el seudónimo de Medi Parlop. Ha publicado 'Agapito por el mundo', 'Lóbrego', 'Doce cuentos', 'Lobo', 'El viejo vampiro' y 'Ángel híbrida'. También escribe el blog Aura, con relatos sobre diferentes temas. La literatura infantil y juvenil, la fantástica, la de terror-gótica y la poesía son sus preferidas.