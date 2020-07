Auxiliares de playas andaluzas registran más de 22.000 incidencias este domingo y Junta apela a un turismo responsable

MÁLAGA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha informado este lunes de que los auxiliares contratados por la Junta para este verano en las playas a raíz de la crisis sanitaria por el coronavirus dieron este pasado domingo parte de más de 22.000 incidencias en Andalucía --4.400 en las de Málaga--, al tiempo que ha apelado a "un turismo responsable tanto por los visitantes como por los propios andaluces".

En declaraciones a los periodistas en Málaga, donde ha asistido a la liberación de una tortuga marina, Bendodo ha apuntado que los ayuntamientos "con responsabilidad, colgaron el cartel de no hay billetes en 55 playas de Andalucía --29 en la provincia de Málaga--". "Todos queremos ir a la playa pero hay que hacerlo con responsabilidad y sabiendo que hay muchas para que no colapsemos las más numerosas", ha señalado.

Así, el consejero ha asegurado que se está haciendo un llamamiento al sector turístico "de que Andalucía es un destino seguro para estas vacaciones, pero para que este mensaje cale, los andaluces tenemos que ser los primeros en cumplir estas normas", recordando que "el estado de alarma cesó hace tiempo, pero no la crisis sanitaria", algo que, ha incidido, "me gustaría que calara entre todos los ciudadanos".

"No podemos dar ni un segundo de respiro al virus, no podemos relajarnos y hay que seguir en alerta, con responsabilidad y actuando con lo que dicta la autoridad sanitaria", ha señalado, al tiempo que ha reiterado que son "fundamentales" las medidas de prevención como el uso de mascarillas, de gel hidroalcohólico y la distancia social, "además de cumplir las normas".

Ha considerado positiva la apertura de la movilidad nacional e internacional "porque reactiva nuestra economía, nuestra principal fuentes de ingresos y riqueza que es el turismo, que en Andalucía es el 13 por ciento del PIB y el 12 por ciento del empleo"; aunque ha incidido en que "eso hay que compaginarlo con un turismo responsable, tanto por los visitantes como por los propios andaluces".

Sobre los brotes, ha señalado que, por el momento, la comunidad sigue con 13, ocho de ellos en la provincia de Granada, dos en la de Málaga --sin ninguna novedad en cuanto a casos, ha precisado Bendodo, continuando con siete en el de Casabermeja y 108 en el vinculado al centro de Cruz Roja--; y un brote en la de Almería, en la de Huelva y en la de Cádiz, con un total de 243 positivos. Siete rebrotes están en fase de control y seis en investigación.

Ha insistido en hacer un llamamiento "a la no relajación, a no bajar la guardia, a la responsabilidad". "Nuestras costas se llenan ahora de turistas nacionales e internacionales, es una buena noticia, pero conseguimos contener el virus porque lo paramos por el simple hecho de que se mueve con las personas y con el confinamiento no se movía, pero ahora se mueve", ha indicado Bendodo, quien ha insistido en la necesidad de cumplir las medidas.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha indicado, por su parte, que en el primer fin de semana de julio en Málaga ciudad "no ha habido cierre --de playas-- que yo sepa", apuntando que la capital no llegó al nivel rojo en la aplicación del Ayuntamiento que "orienta al ciudadano", explicando que "hemos hecho redistribución, cuando esté llenándose se procura orientar por los controladores de playa, policías o socorristas para que vayan a otras".