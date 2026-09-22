El Ayuntamiento de Málaga adjudica las obras del nuevo campo de fútbol de Los Prados por más de 1,2 millones de euros

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MÁLAGA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Urbanismo, ha adjudicado por 1.223.266,26 euros, IVA incluido, las obras de mejora de la urbanización del entorno del campo de fútbol de Los Prados, en el distrito de Cruz del Humilladero, unos trabajos que tendrán, según informa el Consistorio a través de un comunicado, un plazo de ejecución de 11 meses.

La actuación, adjudicada a la empresa Canteras de Almargen S.L., contempla la ampliación y redistribución de la superficie del recinto deportivo, con 2.563 metros cuadrados adicionales respecto a los 10.465 metros cuadrados actuales, así como la creación de nuevos accesos y una zona de aparcamiento exterior de 2.107 metros cuadrados.

Entre las principales actuaciones previstas se encuentra la construcción de una nueva pista de fútbol 7 independiente, de 40 por 60 metros. Un proyecto que, según ha informado el Ayuntamiento, permitirá al club deportivo Los Prados disponer de un nuevo espacio, "destinado especialmente a potenciar la cantera de fútbol 7 femenino". También se ejecutará la reubicación de la actual pista de 3 por 3, que pasará a contar con unas dimensiones de 15 por diez metros.

El proyecto incluye además nuevas conexiones de entrada a las instalaciones desde la calle Managua y el acondicionamiento de una zona de estacionamiento exterior, además de la reposición integral del pavimento de las zonas peatonales y espacios circundantes afectados por las obras.

Los trabajos también contemplan actuaciones sobre el campo principal de fútbol 11, con la ampliación del cerramiento perimetral y la instalación de una barrera física para evitar que las raíces y desprendimientos de los ejemplares de eucalipto situados en el lateral noroeste afecten al terreno de juego.