El Ayuntamiento de Málaga envía un tráiler con 25.000 kilos de alimentos y material a Valencia

Más de medio centenar de técnicos municipales están colaborando con los servicios de emergencias

MÁLAGA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga junto a la Agrupación de Voluntarios de Respuesta Rápida envía este martes un tráiler que transporta 25.000 kilos de productos de alimentación y material de limpieza e higiene con destino a la Comunidad Valenciana.

El tráiler parte en la tarde de este martes desde una nave municipal ubicada en Los Prados, donde se está almacenado y clasificado la mercancía por parte de la Agrupación de Voluntario, así como por voluntarios que acuden a ayudar de forma particular.

Este envío es fruto de las donaciones recibidas en los parques de bomberos, que ya no están operativos para este fin por haber alcanzado su capacidad de almacenamiento, y en los supermercados Maskom de la capital, ha indicado el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

El envío que se realizará, se suma a los 7.000 kilos de material que ya se habían enviado anteriormente en furgones. Además, el miércoles saldrán seis furgonetas cargadas de ayuda y que estarán a cargo de malagueños que han ofrecido su ayuda a la asociación.

De igual modo, han recordado que el Ayuntamiento de Málaga organizó a través del Área de Participación Ciudadana, en colaboración con la Agrupación de Voluntariado de Respuesta Rápida, una recogida de todos los materiales que se necesitan en las zonas más afectadas por las inundaciones causadas por la DANA.

La ayuda, de la que se viene informando desde la pasada semana, se ha previsto y articulado en el momento en el que las autoridades al mando de la gestión de esta catástrofe han dado luz verde a ello, es decir, en el instante en el que se ha tenido garantías de que se está en condiciones de que los envíos que se hagan puedan llegar a destino y ser realmente útiles y de que, además, no van a entorpecer el trabajo que allí se está llevando a cabo.

De este modo, en un periodo previsto inicialmente desde este lunes 4 al viernes 8 de noviembre, se está realizando la recogida de alimentos no perecederos, así como productos de higiene y artículos de limpieza. Para dicha recogida, se han habilitado los supermercados Maskom de los 11 once distritos; inicialmente también se habilitaron los parques de bomberos ubicados en la ciudad, que ya no está disponible por haber llegado estas instalaciones a su límite de almacenamiento.

La Agrupación de Voluntariado de Respuesta Rápida cuenta además con puntos de información en todos los distritos para facilitar toda la recogida solidaria. Y de todo ello se viene informando desde hace días por todos los canales de información oficiales del Ayuntamiento para, en colaboración con los medios de comunicación, ofrecer la máxima difusión posible.

RELEVOS DE LOS EFECTIVOS DE BOMBEROS

Por otro lado, han recordado que un grupo de 12 bomberos del Ayuntamiento de Málaga, a bordo de tres vehículos municipales y un remolque equipado con material --mascarillas, guantes, trajes especiales de agua y gafas de protección--, han partido este mediodía hacia Valencia para relevar a los 14 bomberos que se desplazaron hacia la 'zona cero' de la DANA el pasado sábado, 2 de noviembre, y que llegará a Málaga este miércoles por la mañana.

El equipo, formado por nueve bomberos, dos jefes de dotación y un sargento, prevé llegar a la localidad de Masanasa esta noche y relevar al personal actual.

El primer contingente se dirigió al municipio de Alzira (Valencia), una de las áreas más afectadas, en respuesta a la solicitud de apoyo del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) de Valencia. Desde Alzira, el equipo malagueño fue asignado a zonas específicas de intervención, en concreto a Masanasa (al sur de Paiporta) donde han desempeñado labores de rescate y asistencia a la población. La misión incluye tareas de evacuación, seguridad y apoyo logístico, en coordinación con los equipos de emergencia locales.

VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL

Por otro lado, este martes también se han unido al dispositivo municipal desplazado a Valencia siete voluntarios de Protección Civil que han relevado a los ocho que han permanecido en la localidad valenciana de Moncada desde el pasado viernes, 1 de noviembre, hasta la madrugada del domingo al lunes.

Durante estos días han llevado a cabo labores de limpieza de calles, retirada de barro, balizamiento de puertas y alcantarillas y colaborado con otros servicios de emergencia y de seguridad en la apertura de viviendas y garajes en diversos municipios aledañas a la 'zona cero' de la Dana.

El operativo, que acude dotado con otros dos vehículos 4x4 y un remolque, se ha coordinado con Protección Civil de otros municipios (Alhaurín de la Torre, Antequera y Campillos) para acudir en comitiva.

800 LITROS DE ACEITE Y MATERIAL Y ROPA DE LIMPIEZA

La empresa municipal Parcemasa ha donado a los damnificados por la DANA un total de 800 litros de aceite procedente de las ofrendas que han realizado los devotos de las Ánimas del Purgatorio como cada año ante la representación ubicada en la capilla del cementerio de San Miguel.

Junto al aceite, también hay materiales de limpieza: botas de agua, guantes, mascarillas FFP3, palas y espuertas de goma. Además, de otros productos donados por el personal de esta empresa. Todo el material, en tres furgones, será distribuido por la Agrupación de Voluntariado de Respuesta Rápida, que coordina la recogida y entrega de ayuda a Valencia.

DISPOSITIVO MUNICIPAL DE AYUDA A LOS AFECTADOS POR LA DANA

En total, más de un centenar de profesionales conforman el dispositivo de la ciudad de Málaga desplazado a la provincia de Valencia.

De igual modo, el Ayuntamiento y los voluntarios de la Agrupación de Voluntarios de Respuesta Rápida están a disposición de los ayuntamientos de la provincia de Málaga afectados por la DANA y de sus respectivas agrupaciones de protección civil para el envío de material de limpieza y de otro tipo que se vaya demandando y para las labores que se requieran.

En este sentido, han recordado que el Ayuntamiento de Málaga ha enviado y 9.000 litros de agua embotellada a las localidades malagueñas de Álora, Valle de Abdalajís y Cártama. También este martes tres voluntarios de Protección Civil se han unido al en el dispositivo establecido en Cártama para paliar los efectos de la DANA en este municipio.