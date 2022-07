La banda escocesa Texas cierra este viernes la tercera edición de Cabaret Festival en Fuengirola (Málaga)

MÁLAGA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Texas, una de las mejores bandas de pop-rock inglés del siglo XX, cierra este viernes la tercera edición del ciclo de conciertos que Cabaret Festival ha celebrado esta semana en el Castillo Sohail de Fuengirola (Málaga).

Así, el grupo escocés presentará la gira con la que celebran el 30 aniversario de 'Southside', su álbum debut, a través de un espectáculo en el que "no faltará ninguno de los temas que forman parte de este mítico trabajo, además de todos sus grandes éxitos", han indicado desde la organización del festival.

Tras el éxito de su anterior gira, que coincidió con la salida de su último álbum, 'Jump On Board', Texas vuelve ahora a los escenarios. Formada en 1986, se labraron su prestigio con álbumes de venta multimillonarias como 'White On Blonde' (1997) y 'The Hush' (1999), que han dado lugar a sencillos tan míticos como 'Say What You Want', 'In Our Lifetime' y 'Summer Son'.

Ahora, la banda formada originariamente por los hermanos Johnny y Gerry McElhone junto a la cantante Sharleen Spiteri, el guitarrista Ally McErlaine y el batería Stuart Keer, conmemoran las tres décadas que llevan encima de los escenarios. La apertura de puertas para su actuación está programada para las 20.30 horas, y el concierto a las 22.00.

Aterrizarán en Marenostrum Fuengirola este viernes como parte del Cabaret Festival, cita musical itinerante que recalará durante los próximos meses en Algeciras, El Puerto de Santa María (Cádiz), Córdoba y Mairena de Aljarafe (Sevilla), para finalizar en Granada. En la localidad malagueña han compartido cartel con Niña Pastori, que actuó el pasado miércoles, y Medina Azahara, que lo hace este jueves.