Bandera roja y cerrado al baño playas de Málaga de San Julián, Guadalmar, La Misericordia, Sacaba, San Andrés y El Palo

Imagen de una bandera roja en una playa de Málaga. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 17 Ago. (EUROPA PRESS) - El Ayuntamiento de Málaga ha establecido bandera roja y cierra al baño las playas del Campo de Golf-San Julián, Guadalmar, La Misericordia, Sacaba, San Andrés y El Palo.

Los resultados de los análisis realizados a las muestras de agua tomadas este pasado domingo por la Empresa Municipal de Aguas (Emasa) han detectado presencia de la bacteria E.coli en estos puntos del litoral.

Así, según han señalado desde el Ayuntamiento de Málaga, durante los próximos días se irán repitiendo los análisis para hacer un seguimiento de la situación.

Las muestras constatan una concentración puntual del parámetro de Escherichia coli (E. coli) superior respecto a los niveles óptimos regulados por el Real Decreto 1341/07 de gestión de la calidad de las aguas de baño.

El Consistorio ha activado el protocolo de advertencia a través de banderas rojas para proteger la salud pública de los usuarios en estos puntos del litoral mientras persiste esta situación.

Por último, han recordado que como consecuencia de la tormenta registrada la madrugada del sábado 15 de agosto, se produjeron alivios en distintos puntos de la ciudad, con vertidos al mar. Además, han señalado que desde el Área de Playas se han venido realizando labores de limpieza y retirada de los restos.