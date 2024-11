Benamargosa (Málaga) quiere recuperar "la normalidad" tras el desbordamiento del río: "Estamos muy bien arropados"

BENAMARGOSA (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

El municipio malagueño de Benamargosa intenta poco a poco volver a la normalidad tras las intensas lluvias registradas este pasado miércoles, que provocaron el desbordamiento del río con el mismo nombre que la localidad, anegando viviendas y locales, entre otros, y quiere hacerlo "cuanto antes", por lo que están trabajando en limpieza de manera coordinada.

El alcalde de Benamargosa, Salvador Arcas, ha explicado que tras el desbordamiento del río, están actuando los servicios de limpieza. "Estamos muy bien arropados porque está aquí el Infoca, están los bomberos". En el operativo participan también bomberos y personal de Carreteras de la Diputación provincial de Málaga.

Además, el regidor ha explicado que para estas labores de limpieza "he contratado todas las máquinas posibles por haber y más porque no quiero que esto se convierta en que estemos aquí muchos días limpiando, quiero que sea lo antes posible". "En eso estamos, más máquinas que no caben porque ya sería un poco entorpecer la operación. Creo que está todo lleno de máquinas y todos están trabajando para su limpieza".

Ha explicado que hay "un montón" de casas afectadas, algunas más otras menos, pero también locales y comercios, unos 50 inmuebles, donde "ha entrado el agua y lo peor, el barro y lodo". "Las máquinas están quitando lo más grueso, la tierra y todo, pero luego está ese lodo que queda ahí que es muy difícil de quitar".

"Vamos a intentar tardar lo menos posible", ha dicho y ha pedido "paciencia" a los vecinos porque "estamos a tope par intentar solucionarlo lo antes posible".

Por su parte, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, durante una visita a Benamargosa para evaluar daños y ver el operativo de limpieza, ha reconocido que este pasado miércoles por la noche la situación "fue preocupante y todo esto tiene ya al final solución. Lo importante es que no se han perdido vidas humanas y ahora todo es la recuperación del patrimonio de los ciudadanos y de las infraestructuras".

"Estaremos la Diputación ahí para ayudarle, están los bomberos, están el Infoca, está la maquinaria pesada también de las empresas del entorno para quitar el barro, limpiarlo y sobre todo luego recuperar con normalidad la vida de los ciudadanos", ha dicho Salado.

En este punto, ha recordado que "anunciamos en la última DANA un millón de euros desde la Diputación para los enseres y para que recuperen la normalidad de esas viviendas" y ha asegurado que "vamos a aumentar esa cantidad para que todas las personas se vean atendidas y una vez que se vea la valoración de los daños materiales de la infraestructura entre las ayudas del Gobierno de España, la Junta y la Diputación, cuanto antes estará restablecido todo, como el campo de fútbol, que estoy convencido que en breve tiempo la Diputación ayudará para que se pueda hacer deporte con normalidad".

"Lo importante, no hay pérdida de vidas", ha insistido y ha reiterado que "la prevención y la coordinación ha servido" pero era mucha la cantidad de agua. Por último, ha incidido en que el pueblo "quiere recuperar su normalidad cuanto antes" y bien coordinados todos "la recuperaremos", ha concluido.