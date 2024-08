Bendodo avisa de que los andaluces no están "dispuestos a participar en el cambalache de la compra de sillones"

MARBELLA (MÁLAGA), 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de coordinación Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha advertido este sábado de que el Gobierno andaluz, presidido por Juanma Moreno, y el PP-A "va a llegar hasta donde tenga que llegar" para reclamar que "que los andaluces no estamos dispuestos a participar en el cambalache de la compra de sillones que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Salvador Illa, el presidente de la Generalitat, han hecho con los independentistas catalanes".

Así lo ha señalado en un acto en Marbella (Málaga) junto con la presidenta provincial, Patricia Navarro, y la presidenta local y alcaldesa del municipio, Ángeles Muñoz, tras reunirse con regidora, diputados, alcaldes y responsables autonómicos.

Durante su intervención, Bendodo ha dejado claro que el Gobierno andaluz "defiende a capa y espada el interés de los andaluces por encima de cualquier cosa, por encima, incluso, de los intereses del Partido Popular". "Primero son los andaluces, segundo los andaluces, y tercero los andaluces", ha apostillado.

"El Gobierno de Juanma Moreno y el PP-A va a llegar hasta donde tenga que llegar para reclamar que los andaluces no estamos dispuestos a participar en el cambalache de la compra de sillones que Pedro Sánchez y Salvador Illa han hecho con los independentistas catalanes", ha dicho.

Es más, ha incidido en que "no nos debe costar ni un céntimo al conjunto de los andaluces lo que ha hecho Sánchez para comprar el sillón para Salvador Illa en la Generalitat de Cataluña".

Bendodo ha señalado que los andaluces no van a permitir "bajo ningún concepto, que se les quite dinero del bolsillo" para que "Pedro Sánchez siga comprando voluntades y siga contentando al independentismo con tal de seguir él sentado en la Moncloa y, en esta ocasión, comprar el sillón de presidente de Cataluña a su compañero Salvador Illa". Por ello, ha avisado de que "los andaluces vamos a estar muy atentos y no vamos a dejar pasar ni una".

MARBELLA

Por otro lado, el dirigente 'popular' ha valorado que Marbella es "una ciudad de referencia, una gran marca para el turismo nacional e internacional".

Ha explicado que tenía "interés" en conocer" de "primerísima mano los proyectos de la ciudad" y "también los problemas que viene, lamentablemente, produciendo la inacción o el castigo del Gobierno central".

"Uno mira alrededor, mira a Marbella y, evidentemente, se da cuenta que hay, en primer lugar, una alcaldesa, en este caso, del PP, hay gestión, hay proyecto, hay objetivos y hay realidades palpables".

En suma, "hay un sello, un sello de calidad de la gestión del PP" y ha dicho que "se nota cuando hay un alcalde del PP, que se imprime ese sello de calidad en la mejora de los servicios públicos y en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos".

Sobre Marbella, ha asegurado también que "podemos hablar de que la ciudad es sinónimo de calidad de vida, de bienestar, de prosperidad y también de creación de empleo", valorando el "el trabajo" que se hace "para que Marbella siga siendo un referente nacional, pero sobre todo una gran marca de reconocido prestigio a nivel internacional".

"Se confirman los mejores datos turísticos de las últimas décadas, esa es la realidad, insisto, de los últimos años, porque evidentemente se ofrece un producto de calidad", ha concluido.