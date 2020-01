Bendodo cree que la investidura de Sánchez es "mala noticia para España, Andalucía y los constitucionalistas"

Actualizado 04/01/2020 13:32:13 CET

Considera que el PSOE del inicio de la democracia "nunca pactaría con los populistas de Podemos o los independentistas"

MÁLAGA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha explicado este sábado que la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno es "una mala noticia para España, para Andalucía y para los constitucionalistas, a los que les duele este país".

"Cuando digo constitucionalistas meto ahí a muchos socialistas que se sienten defraudados con las decisiones que están tomando su partido después de estos anuncios que estamos viendo y que hoy, y mañana, o pasado mañana pueden concretarse o no en un Gobierno en España", ha indicado Bendodo en una rueda de prensa en Málaga.

Al respecto, el consejero ha remarcado que "las paradojas de la vida hacen que nos encontremos a principio de 2020 con un Presupuesto de la Junta de Andalucía en vigor, lo que da un clarísimo mensaje de estabilidad, y ahora mismo a un presidente del Gobierno --en funciones-- optando a una investidura que cuanto menos es incierta".

Bendodo se ha aclarado que se refiere a las políticas sociales, de las que ha señalado que el "Gobierno de España ha congelado la subida de las pensiones, eso lo ha hecho un gobierno progresista". "Pues bien, este gobierno maldito de centro-derecha de PP y Cs en el presupuesto de 2020 las pensiones asistenciales, las no contributivas que hay en Andalucía, suben un cuatro por ciento", ha remarcado.

"¿Dónde está aquí el progreso y dónde está aquí la forma de actuar como debe actuar un gobierno? En Andalucía subimos las pensiones porque sabemos priorizar y evidentemente creemos que esas pensiones más bajas que cobran muchas personas en Andalucía evidentemente tienen que ser más dignas", ha resaltado.

Así, ha indicado que frente a un Gobierno que congela pensiones y "ya amenaza con subir impuestos", desde la Junta harán todo lo contrario "porque tenemos ese concepto de gestión de la Administración pública: menos administración y más apoyo a la gente; menos sablazo al bolsillo de los ciudadanos y más apoyo a las políticas sociales, económicas, creación de empleo, bonificaciones fiscales", ha puntualizado.

"Nosotros creemos desde el Gobierno de Andalucía que nuestra obligación es estar muy atentos para no permitir ningún atropello", ha continuado Bendodo, al tiempo que ha precisado que la Junta "va a actuar de contrapeso, en primer lugar para defender a ultranza la unidad de España desde Andalucía; en segundo lugar, para que no se produzca ningún atropello a nuestra comunidad autónoma".

En este sentido, ha aclarado que "en Andalucía no queremos ser más que nadie, pero no vamos a permitir ni vamos a aceptar ser menos que nadie y que se trate a unos territorios de forma privilegiada con respecto a Andalucía". Por estos motivos ha avanzado que pedirán "al menos lo mismo que las otras comunidades autónomas".

"EL PSOE DEL INICIO DE LA DEMOCRACIA NUNCA PACTARÍA CON POPULISTAS"

Por otro lado, ha afirmado que "hoy el señor Sánchez está consumando una doble traición. En primer lugar, una traición a España y los españoles, dando a los independentistas, a los populistas, a los partidos que en definitiva quieren romper España la llave de la gobernabilidad de nuestro país".

"En segundo lugar, una traición contra su propio partido, contra millones de socialistas de buena fe que creen en el verdadero PSOE, el partido socialista que tan buen servicio prestó a España en los tiempos de la transición, que hizo tanto por nuestro país en esos principios de nuestra democracia", ha añadido.

Al respecto, ha resaltado que "ese PSOE de los inicios de la democracia nunca pactaría con los populistas de Podemos, ni daría la llave de España a los partidos que quieren romper España, los que quieren la independencia".

"Ese PSOE de entonces no es el PSOE que hoy está defendiendo en la tribuna del Congreso esa investidura que es mala para Andalucía, pero letal para el conjunto de España", por lo que ha indicado que desde Andalucía creen que "hace falta que vuelva el PSOE que prestó un buen servicio a España".

Sin embargo, ha lamentado que "el señor Pedro Sánchez ha manoseado al socialismo a su antojo, a su propio interés hasta el punto de haberlo reducido a un cúmulo de intereses, de familias, un batiburrillo de ideas que hoy no se parece en nada a lo que era ese PSOE de entonces".

"Sánchez algún día se irá y el PSOE seguirá, pero será un PSOE diezmado, que no tendrá nada que ver con el de sus orígenes, porque el señor Sánchez está asestando un golpe letal al PSOE y al socialismo y que evidentemente muchos dirigentes no entienden ni aceptan, pero él se acabará yendo y el socialismo quedará menguado por culpa de esas decisiones que está llevando", ha argumentado.

"AQUÍ SOLO CABE LA LEY Y SUS CONSECUENCIAS"

Por estos motivos, ha señalado que desde Andalucía "no podemos ser cómplices de este disparate y para los que quieren romper España solo cabe la Ley, para los que se saltan la legalidad solo cabe la Ley, y para los que dan un golpe de estado solo cabe la Ley".

"¿Qué quiere decir el presidente del Gobierno en funciones con dejar atrás la deriva judicial en el conflicto político catalán? ¿Es que se va a situar con los que incumplen sistemáticamente la Ley en lugar de situarse en el marco constitucional?", se ha preguntado Bendodo.

El consejero ha afirmado que "aquí solo cabe la Ley y sus consecuencias como pudimos comprobar ayer: la Junta Electoral Central inhabilitó a Quim Torra y nadie debe dudar eso".

"Cómo el partido que aspira a gobernar España puede poner en duda la decisión de un órgano tan importante que es la Junta Electoral Central, con la única intención de satisfacer a los independentistas de Cataluña para que dentro de unos días voten que sí en la investidura. Eso es inaceptable", ha dicho Bendodo, a lo que ha añadido que "el señor Sánchez lo que ha hecho es romper en mil pedazos ese consenso del 78".

SÁNCHEZ COMO UN "REY MAGO" QUE DA REGALOS A INDEPENDENTISTAS

Así, Bendodo ha indicado que desde el Gobierno de Andalucía siguen con preocupación el debate de investidura, puesto que "en política no todo vale para llegar al objetivo, no vale poner en venta España para ser presidente del Gobierno".

"El señor Sánchez lo que no puede actuar precisamente en estas fechas es como un Rey Mago, dando regalos a todo el mundo, incluso a los que se han portado mal con nuestro país", ha apuntado. "En esta ocasión, el Rey Mago Sánchez está dando regalos fundamentalmente y solo a independentistas, populistas y a los que quieren romper España", ha criticado.

Asimismo, ha remarcado que para presidir el país "no hay que poner en venta España y eso es lo que está pasando en estos momentos en el Congreso de los Diputados. El señor Sánchez está superando todas las líneas rojas y evidentemente eso desde este Gobierno no lo vamos a permitir".

Por otro lado, el también presidente del PP de Málaga ha asegurado al ser preguntado por los periodistas que "el PP nunca ha dicho que no a la abstención", ya que el líder de los 'populares', Pablo Casado, la primera llamada que hizo después de las elecciones "fue al señor Sánchez para sentarse a hablar. Esa llamada nunca la respondido el señor Sánchez y nunca se devolvió la llamada", ha detallado Bendodo.

"Fue con esa voluntad con la que Casado acudió a la reunión con el señor Sánchez, pero cerró todas las puertas en esa reunión. Dijo: 'no, no, no, yo aquí solo contemplo un gobierno con los populistas, no quiero saber otra cosa'", ha apuntado. "Por tanto, aquella reunión en el encuentro fue solamente para decir: 'me he reunido con todos', pero ni mucho menos iba a aceptar una abstención del PP ni de Cs", ha concluido Bendodo.