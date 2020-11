Bendodo critica la gestión del Gobierno ante la pandemia del COVID: "Ha mirado por sus propios intereses estratégicos"

MÁLAGA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha tachado al Ejecutivo central de "irresponsable" y de "no estar a la altura" en la gestión de la pandemia por el COVID-19. "El Gobierno ha mirado ha mirado sus propios intereses estratégicos y políticos de 'no quemarse' y echarle el muerto a las comunidades autónomas", ha dicho, advirtiendo de que ante esta segunda ola lo que se está "proyectando fuera de nuestras fronteras es que hay 17 formas distintas de luchar contra el COVID en España".

Bendodo, que ha participado en un encuentro-coloquio virtual organizado por SUR desde Marbella (Málaga), se ha referido a las relaciones con el Gobierno central y ha dicho que los gobiernos tiene que dar un mensaje de que en plena pandemia "todos tenemos que entendernos y no puede haber luchas entre unos y otros" pero "hay cosas que claman al cielo".

Al respecto, ha aludido a los países del entorno y cómo han afrontado la pandemia, y ha indicado que aquí en España "estamos luchando contra la segunda ola de 17 formas distintas". "Cada gobierno autonómico decide si abre, cierra, cuando pone el toque de queda, horarios" y en cambio, en países del entorno, que tienen también tradición regional, el Estado "ha liderado" y decidido las normas para todos.

A su juicio, eso se debería haber hecho y "se hubiera dado una imagen de país mucho más solvente y seria". "Lo que estamos proyectando fuera de nuestras fronteras es que hay 17 formas distintas de luchar contra el COVID en España", ha lamentado.

"Eso no es bueno ni es sinónimo de gobierno responsable", ha sostenido, dejando claro que Andalucía asumió "el desgaste y nos pusimos al frente" pero ha reclamado herramientas: "Al final te dejaban toda la responsabilidad sin poder tomar decisiones porque dependían de la normativa estatal", ha lamentado.

'LEY CELAÁ', UNA NORMATIVA "INJUSTA"

Por otro lado, Bendodo ha vuelto a criticar la 'Ley Celaá' y ha insistido en que en Andalucía se intentará que tenga "el menor impacto posible". "Somos un Gobierno serio y vamos a cumplir normas estatales, pero que tenga en Andalucía el menor impacto posible porque es una ley injusta".

"No hay que tener miedo a la libertad", ha abundado, insistiendo en que en la región se garantizará la libertad de los padres de elegir centro y de una educación de calidad.

Ha recordado que Andalucía, cuando llegaron al Gobierno, "era un modelo que exportaba un 25 por ciento de fracaso escolar y no hay nada más antisocial que un modelo educativo fracasado, que es el que teníamos en Andalucía y ahora estamos empezando a recuperar", advirtiendo de que la 'Ley Celaá' viene "a frenar".

"Vamos a cumplir estrictamente lo que diga la ley y, a partir de ahí, garantizar la libertad de elección de centro y aplicar la norma solo en lo estrictamente, porque no es buena ni para Andalucía ni para España", ha apostillado.

PGE

Por último, el consejero andaluz se ha referido a las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha recordado que tanto el PP como otros partidos, como Cs, tendieron la mano al Ejecutivo pero "las alianzas del Gobierno de PSOE y Podemos le ha impedido sentarse con nadie más".

"Ni PP ni Cs han tenido la oportunidad de sentarse con el Gobierno de España a hablar porque simple y llanamente Podemos no ha querido y ha querido otros socios, los herederos de ETA", ha advertido. "Estos presupuestos se están negociando con el pasamontañas puesto", ha sentenciado.

A juicio de Bendodo, "es una vergüenza que los herederos de ETA que tanto daño han hecho al conjunto del país y Andalucía, ahora tengan la llave de unos PGE porque le da la gana al presidente Pedro Sánchez, porque no le hace falta los apoyos de Bildu".

"¿Cómo puedes meter a un partido que lo que quiere es romper el sistema, como han dicho ellos mismos, en unas negociaciones presupuestarias? ¿Por qué? ¿Quién le obliga?", se ha cuestionado.

Según Bendodo, no hay que aprobar unos presupuestos a toda costa, asegurando que en Andalucía "no estábamos dispuestos y si no se pueden aprobar, no se aprueban, se prorrogan; uno acepta en una negociación lo que puede aceptar y cede lo que tiene que ceder, no en todo".

"Este Gobierno central está cediendo en todo, y lo máximo es sentarse en la mesa con los terroristas para negociar las cuentas. Ya veremos la contrapartida. No todo vale para aprobar unos presupuestos", ha concluido.

Por último, cuestionado por el efecto en los próximos años que pueda tener la crisis institucional que hay en España, Bendodo ha dicho que los ciudadanos tienen memoria y sabrán lo que ha hecho cada gobierno a la hora de lucha contra pandemia y con los presupuestos.

"Espero que los ciudadanos no se olviden de que fue el presidente Sánchez el que sentó en la mesa a negociar unos presupuestos, cuando no les hacía falta, a los herederos de Batasuna", ha concluido.