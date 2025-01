Bendodo dice que al PP no le gusta al 100% el decreto, pero "somos un partido de Estado y hay un bien superior"

Asegura que el Gobierno está "en la ideología" y el PP "en la propuesta", como la de vivienda

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 31 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y diputado nacional por Málaga, Elías Bendodo, ha asegurado que a su formación "al 100% no nos gusta" el nuevo decreto 'ómnibus', pero ha incidido en que "hay un bien superior, que son la subida de las pensiones, las ayudas a los afectados por la Dana y el volcán de La Palma y las ayudas al transporte público", que, ha apuntado, "hace que como partido de Estado tengan nuestro voto estas medidas tan necesarias para el conjunto de los españoles".

"Eso es lo que hemos puesto en una balanza", ha señalado en declaraciones a los periodistas en Torremolinos (Málaga) Bendodo, quien ha precisado que "todas las subidas de impuestos que preveía ese decreto, en el nuevo han desaparecido. Hemos conseguido eso". "Claro que no nos gusta lo del Palacete, claro que no nos gusta que no se hable claramente de luchar contra la ocupación ilegal de viviendas, pero hay un bien superior, insisto", ha dicho

Para Bendodo, "el PP, con su voto favorable, ha hecho lo que más necesitan y quieren los ciudadanos que es esa revalorización de las pensiones de nuestros mayores, las ayudas a los valencianos por la Dana y a los palmeros por el volcán y las ayudas al transporte público. Esa es la realidad".

Ha dicho que se sienten "orgullosos de haberla adoptado y creemos que hemos acertado sin ninguna duda". "Somos un partido de Estado y somos conscientes de que el Sanchismo no descansa nunca, que el mal no descansa nunca", ha lamentado.

Según ha indicado, "si Sánchez hubiera tenido la vocación clara o la voluntad clara de subir las pensiones y beneficiar a los pensionistas, de facilitar las ayudas a los afectados por la Dana de Valencia o a los del volcán de La Palma y subir la ayuda al transporte público, lo hubiera metido todo en un decreto y la inmensa mayoría de la Cámara le hubiera votado a favor, sin duda".

"Pero él no está en eso, él no está en buscar consensos, él está en buscar lío, follón, tacticismo político. Le da igual los pensionistas, le da igual los valencianos, le da igual los palmeros, le da igual los jóvenes que van a utilizar el transporte público. Él quiere tacticismo y fastidiar políticamente al PP", ha criticado.

"No le vamos a dar ese gusto. Somos un partido de Estado, insisto", ha dicho el dirigente 'popular', quien ha asegurado que el PP es "el partido de las pensiones, siempre hemos estado con los pensionistas", punto en el que ha recordado que mientras el PP "siempre subió las pensiones, un año más, otro año menos", Sánchez "sabe perfectamente qué es eso de congelar las pensiones como hizo el Gobierno de Zapatero porque él votó a favor siendo diputado".

Bendodo ha reiterado que "el no es el principio del sí para Pedro Sánchez" y ha recordado lo ocurrido con los indultos o la amnistía y también cuando "dijo que no iba a trocear el decreto con las 80 medidas a las que votamos en contra y lo ha troceado y donde había 80 medidas ahora solo quedan 29 en ese decreto".

Para el 'popular', Sánchez "no se ha salido con la suya", sino que "ha tenido que recular, ha tenido que tragarse sus palabras, que rectificar el decreto".

Sobre las declaraciones del ministro Óscar López, ha dicho que "el que es un coyote y un artista" es él y le ha preguntado "qué le hubiera gustado que vote el PP en el decreto, que responda sinceramente, a ver quién ha caído en la trampa de quién".

Bendodo ha considerado que el Gobierno "ha tirado la toalla de la gestión, o porque no saben o porque no pueden". "Yo creo en las dos cosas, porque no saben gestionar ni pueden gestionar porque no tienen el apoyo parlamentario", ha dicho el dirigente del PP, quien ha considerado que "lo que le queda es administrar ideología".

Ha recordado que Sánchez está "rodeado por la corrupción" en su partido, su gobierno y su entorno familiar, refiriéndose a su hermano, al fiscal general del Estado y a su mujer. En su opinión, con todo esto está "incapacitado para gobernar". "Por muchísimas menos cosas, se convocan elecciones y se disuelven parlamentos en Europa", ha apuntado, mientras que en España "estamos dando por bueno cuestiones que son absolutamente anómalas".

Así, ha dicho que la realidad es que "el Gobierno está gobernando por decreto porque no ha presentado los presupuestos en tiempo y forma como marca la Constitución". Además, ha indicado que "él dijo que iba a gobernar de espaldas al Parlamento, que me parece una barbaridad que un demócrata diga eso; y ha tenido que tragar y bajarse los pantalones para tramitar la proposición no de ley que le ha obligado Junts para que presente una cuestión de confianza".

Pero, ha señalado, "ha dicho ya que aunque el Congreso vote a favor para que se presente una cuestión de confianza, él no lo va a presentar, porque él está por encima del Congreso de los Diputados". "Eso es tomar el pelo a la democracia. Eso es lo que hace este gobierno, por eso estas dos anomalías", ha incidido Bendodo.

"Eso es un presidente autócrata que rompe todas las reglas básicas de la democracia. Él está por encima de todo y se cree el rey solo. Pero, insisto, ellos están con sus líos. Y los líos son cada vez más graves", ha señalado.

VIVIENDA

Así, ha asegurado que Sánchez y el Gobierno están "en la ideología y en hacer oposición al PP", así como "en defenderse de todos los casos de corrupción"; mientras que "nosotros estamos en la propuesta".

Por eso, ha dicho que el PP va seguir "denunciando todas las irregularidades y desvaríos de este Gobierno" y al mismo tiempo "trabajando en construir esa alternativa de Gobierno en España", refiriéndose a la propuesta de reforma de la ley del suelo, "que es clave para solucionar el problema de la vivienda que existe, especialmente entre los jóvenes".

Ha criticado los "anuncios vacíos para callar bocas" de los socialistas en esta materia, mientras los 'populares' con esta propuesta de reforma "aceleraremos los planes urbanísticos y los dotamos de seguridad jurídica", además de que "incluye medidas vitales, como la reducción de diez a cuatro años del tiempo medio para la construcción de vivienda". "Esto es lo que hace el PP, propuestas constructivas, trabajadas con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos y, mientras, el Gobierno haciendo fuegos artificiales", ha dicho.

Cuestionado por la necesidad de entenderse con Vox, ha señalado que el PP "tiene la capacidad de hablar con todos y pactar con casi todos, evidentemente la línea roja de Bildu nunca la vamos a superar porque son los herederos de ETA". "No debería ser una noticia que los partidos políticos hablen entre sí, si la política tiene que ser diálogo y consenso", ha apuntado.

Pero ha considerado que "el que el PP tenga que tener la capacidad de hablar con todos, no significa que traguemos con todos, que son cosas distintas". "Nuestros principios son firmes y no los cambiamos. En cambio Sánchez los cambia en función le convenga", ha finalizado.