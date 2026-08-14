Bendodo exige "cubrir déficit" de policías y guardias civiles y reforzar lucha contra narcotráfico en la costa de Málaga

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, en Manilva acompañado por el presidente local de la formación, José Manuel Fernández. - PP

MANILVA (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, ha exigido este viernes al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "cubrir el déficit de más de 700 policías nacionales y cerca de 550 guardias civiles en la provincia de Málaga" y "reforzar los medios humanos y materiales destinados a combatir el narcotráfico en la costa malagueña".

Así lo ha señalado Bendodo durante una atención a medios en la sede del PP de Manilva (Málaga), acompañado por el presidente local de la formación, José Manuel Fernández, y el senador Fran Oblaré, donde ha advertido de "la inseguridad que está generando el avance del narcotráfico en distintos puntos del litoral".

El dirigente 'popular' ha advertido de que esta situación "no se circunscribe a Manilva, sino que se extiende por distintos puntos de la costa malagueña", al tiempo que ha recordado que se han visto narcolanchas llegando a la playa de Sabinillas y descargando droga "a plena luz del día, delante de vecinos y delante de turistas".

Bendodo ha puesto el foco especialmente "en la gravedad de unas imágenes que hasta hace poco eran propias de la ficción", pero que hoy se están produciendo en el litoral malagueño: "Hay escenas que parecen de película, pero desgraciadamente están ocurriendo de verdad en nuestras costas y esas situaciones no podemos normalizarlas", ha subrayado.

En este sentido, ha aludido también a episodios registrados en la Caleta de Vélez, "donde se han visto narcolanchas refugiándose del temporal y a sus ocupantes saludando a los bañistas", una imagen que refleja "una impunidad absolutamente intolerable".

En este punto, el vicesecretario 'popular' ha advertido de que este tipo de situaciones "generan inseguridad y miedo" entre vecinos y visitantes, además de "trasladar una sensación de impunidad frente al narcotráfico" que "no se puede permitir ni asumir como algo habitual en la costa malagueña".

Frente a esta situación, Bendodo ha trasladado "el compromiso y el respaldo" del PP a la Guardia Civil, la Policía Nacional y al conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha destacado "el trabajo que realizan pese a los escasos recursos que le proporciona el Gobierno de España".

"Marlaska no puede seguir abandonando a una Guardia Civil que se juega la vida frente a los narcotraficantes y que encima tiene que hacerlo con medios insuficientes", ha señalado Bendodo.

En este punto, ha recordado que "los propios agentes han denunciado en Manilva la falta de efectivos, embarcaciones y unidades especializadas permanentes", señalando que "el déficit se extiende al conjunto de la provincia".

Por ello, ha reclamado al Ministerio del Interior "un esfuerzo de verdad, acorde a las necesidades de la costa malagueña y a la dimensión del problema que estamos sufriendo" y ha reprochado a Fernando Grande-Marlaska que "mantenga desatendida esta reivindicación pese al avance del narcotráfico".

Por último, Bendodo ha afirmado que el PP seguirá exigiendo al Gobierno de España "una respuesta proporcional a la gravedad del problema para impedir que los narcos sigan campando a sus anchas por la Costa del Sol" y "garantizar la seguridad de todos los malagueños".